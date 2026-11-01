Logo

Zahlađenje stiže u Srpsku: Kiša, snijeg i do 20 centimetara pokrivača

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 08:26

Komentari:

0
снијег мраз зима падавине сусњежица
Foto: Pexels/ Eva Bronzini

Visinski ciklon jača i širi se preko Balkana prema Jadranu i Italiji, donoseći hladniji vazduh sa sjevera, a u većem dijelu Republike Srpske očekuje se oblačno i hladnije vrijeme sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će povremeno biti praćene i jačim vjetrom, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuju susnježica i snijeg, uz formiranje i povećanje snježnog pokrivača.

Najviše snijega pašće na planinama na istoku, gdje bi visina snježnog pokrivača mogla dostići i 20 centimetara.

Krajem dana i tokom večeri padavine će na jugu slabiti i prestajati, dok će na sjeveru i dalje padati jača kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren, a tokom dana povremeno i jak, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Maksimalna temperatura vazduha biće od pet do 10 stepeni Celzijusovih, na jugu do 14 stepeni, dok će u višim predjelima biti oko dva stepena, saopšteno je iz RHMZ-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vrijeme danas

Snijeg

Planina

RHMZ

Kiša

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

беба пелене пемпас

Društvo

U Srpskoj rođeno 11 beba

1 h

0
Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу

Društvo

Od danas obavezna zimska oprema! Snijeg i magla otežavaju vožnju

1 h

0
хороскоп звијезде Мјесец

Društvo

Dnevni horoskop za nedjelju, 1. novembar: Jedan znak očekuje važno iznenađenje, a nekoga romansa

1 h

0
У Шкрињарима, малом насељу између Врбовца и Бјеловара у Хрватској, налази се најстрашнија кућа у Хрватској, која је на овој листи заузела шесто мјесто.

Društvo

Sablasna žena bez očiju: Kuća u Hrvatskoj svrstana među 7 najukletijih mjesta u Evropi

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima