Zahlađenje stiže u Srpsku: Kiša, snijeg i do 20 centimetara pokrivača

Visinski ciklon jača i širi se preko Balkana prema Jadranu i Italiji, donoseći hladniji vazduh sa sjevera, a u većem dijelu Republike Srpske očekuje se oblačno i hladnije vrijeme sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će povremeno biti praćene i jačim vjetrom, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuju susnježica i snijeg, uz formiranje i povećanje snježnog pokrivača.

Najviše snijega pašće na planinama na istoku, gdje bi visina snježnog pokrivača mogla dostići i 20 centimetara.

Krajem dana i tokom večeri padavine će na jugu slabiti i prestajati, dok će na sjeveru i dalje padati jača kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren, a tokom dana povremeno i jak, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Maksimalna temperatura vazduha biće od pet do 10 stepeni Celzijusovih, na jugu do 14 stepeni, dok će u višim predjelima biti oko dva stepena, saopšteno je iz RHMZ-a.