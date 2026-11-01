BH Telekom podiže cijene: Neki paketi poskupljuju više od 28 odsto

Korisnike BH Telekoma od 1. decembra 2026. godine očekuju veće cijene pojedinih mobilnih usluga. Poskupljenja će obuhvatiti pretplatničke pakete Ekstra (Extra), kao i pakete mobilnog interneta NET TO GO (NET TO GO), a mjesečni računi biće veći i do devet KM.

Kompanija je u petak, 30. oktobra, objavila dva zvanična obavještenja o izmjenama cjenovnika, koji će početi da se primjenjuju od 1. decembra.

Iako će korisnici uz nove cijene dobiti i veće količine mobilnog interneta, pojedini paketi poskupljeće za više od 28 odsto.

Istovremeno, korisnicima koji ne žele da prihvate nove uslove omogućen je raskid ugovora bez naknade za prijevremeni prekid korišćenja usluge.

Koliko će koštati pretplatnički paketi?

Promjene cijena odnose se na osam Ekstra paketa iz redovne ponude BH Telekoma.

Tako će korisnici paketa Ekstra S, umjesto dosadašnjih 25 KM, mjesečno plaćati 27 KM, dok će cijena paketa Ekstra M porasti sa 36 na 38 KM.

Paket Ekstra L poskupljuje sa 48 na 51 KM, a najveće povećanje u novcu odnosi se na Ekstra premijum, čija cijena raste sa 180 na 189 KM. To znači da će korisnici ovog paketa na godišnjem nivou izdvajati dodatnih 108 KM.

Sve navedene cijene uključuju PDV.

Povećanje će se odnositi i na pojedine pretplate sa ugovornim popustima.

Primjera radi, Ekstra S uz ugovor na 24 mjeseca poskupljuje sa 22,50 na 24,30 KM, dok će korisnici paketa Ekstra L, uz isti period ugovorne obaveze, umjesto 43,20 KM plaćati 45,90 KM.

Mobilni internet poskupljuje i više od 28 odsto

Još veća procentualna poskupljenja predviđena su za NET TO GO pakete, namijenjene korisnicima mobilnog interneta.

Najviše će biti pogođeni korisnici najjeftinijeg paketa NET TO GO S, čija cijena sa 11,70 KM raste na 15 KM. Riječ je o povećanju od 28,2 odsto.

Paket NET TO GO M poskupljuje sa 25,74 na 30 KM, dok će za NET TO GO L, umjesto dosadašnjih 35,10 KM, biti potrebno izdvojiti 40 KM mjesečno.

Kada se poskupljenja posmatraju na godišnjem nivou, korisnik najjeftinijeg NET TO GO paketa plaćaće 39,60 KM više nego do sada.

Za korisnike paketa NET TO GO L dodatni trošak iznosiće 58,80 KM godišnje, pod uslovom da se paket koristi svih 12 mjeseci po novoj cijeni.

Više interneta, minuta i poruka

BH Telekom je uz povećanje cijena najavio i proširenje količina uključenog mobilnog interneta, a kod pojedinih Ekstra paketa i dodatne minute razgovora i SMS poruke.

Tako će korisnici paketa Ekstra S umjesto dosadašnjih 5 GB dobijati 7 GB interneta, dok će količina podataka u paketu Ekstra M biti povećana sa 10 na 15 GB.

Korisnici paketa Ekstra XL na raspolaganju će imati 60 GB, umjesto dosadašnjih 40 GB.

Promjene su predviđene i za NET TO GO pakete, pri čemu će količina interneta zavisiti od trajanja ugovorne obaveze.

Tako će NET TO GO S bez ugovorne obaveze uključivati 8 GB interneta, uz ugovor na 12 mjeseci 16 GB, a uz ugovor na 24 mjeseca 24 GB.

Za ugovaranje novih opcija na 12 ili 24 mjeseca biće neophodno potpisati aneks ugovora.

Jedna od promjena odnosi se i na korišćenje interneta u zemljama zapadnog Balkana.

Korisnici Ekstra paketa moći će da koriste količinu interneta iz osnovnog paketa tokom boravka u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu.

Ova pogodnost neće važiti za Hrvatsku.

Pored toga, BH Telekom mijenja i ponudu dodatnih internet paketa. Pojedine manje opcije, uključujući dokup od 500 MB, biće povučene iz ponude, dok se uvode nove količine interneta i nove cijene.

Korisnici imaju pravo na raskid ugovora bez naknade

Korisnici koji ne žele da prihvate nove cijene imaće mogućnost da raskinu ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid elektronske komunikacione usluge.

Rok za ostvarivanje ovog prava je od 1. do 30. novembra 2026. godine.

Ovo pravo proizlazi i iz pravila Regulatorne agencije za komunikacije BiH, koja propisuju obavezu blagovremenog obavještavanja korisnika o promjenama cijena i ugovornih uslova.

Međutim, raskid ugovora ne znači da korisnik automatski prestaje da ima sve finansijske obaveze prema operateru.

Ukoliko je uz pretplatu kupljen mobilni telefon ili drugi uređaj po povlašćenoj cijeni, prilikom raskida mogu biti obračunate preostale rate, kao i odobreni popusti na uređaj, zavisno od uslova ugovora.

Kod uređaja kupljenih iz partnerske ponude, preostali iznos biće naplaćen na narednom računu.

Iz BH Telekoma su naveli i da se mjesečne naknade za korisnike Ekstra paketa iz posebnih ponuda ili postupaka javnih nabavki neće povećavati do isteka ugovorenog obaveznog perioda.

Korisnicima se savjetuje da provjere koji paket koriste, kolika će im biti nova mjesečna pretplata i da li imaju preostalih obaveza po osnovu kupovine uređaja.

Oni koji ne žele da nastave korišćenje usluga po novim cijenama potrebno je da se obrate BH Telekomu tokom novembra, prije stupanja na snagu izmijenjenog cjenovnika.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na besplatni korisnički broj 1444 ili u prodajnim mjestima BH Telekoma.

Iako će za veću pretplatu korisnici dobiti i više interneta, minuta i poruka, onima koji ni do sada nisu trošili sve uključene količine nove cijene donijeće prvenstveno veće mjesečne račune.