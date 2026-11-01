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Novembar donio i minus u Srpskoj

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01.11.2026 09:27

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Ростово снијег зима
Foto: Društvene Mreže

Jutros u sedam časova minus jedan izmjereno je na Han Pijesku i Čemernom gdje se uhvatio i bijeli prekrivač.

Najtoplije jutros bilo je u Trebinju gdje je minimalna iznosila osam stepeni, a stepen hladnije bilo je u Banjaluci, Bijeljini, Doboju, Novom Gradu i Prijedoru.

Visina sniježnog pokrivača u Sokocu je 3 cm, u Čemernom 6 cm, a u Han Pijesku 12.

Danas se očekuje oblačno i hladno vrijeme uz kišu. Povremeno će biti i vjetrovito.

"U brdsko-planinskim predelima će padati susnežica i sneg uz formiranje i porast manjeg snežnog pokrivača. Najviše snega će pasti na planinama na istoku uz visinu snježnog pokrivača i do 20 cm. Krajem dana i uveče na jugu padavine slabe i prestaju, a na sjeveru će i dalje padati jača kiša", saopšteno je iz RHMZ.

Maksimalna temperatura će se kretati od 10 do 14 stepeni.

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