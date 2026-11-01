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Meteorolozi najavili novu promjenu: Evo gdje će sutra biti najhladnije

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01.11.2026 11:05

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снијег зима хладноћа падавине
Foto: Pexels/https://kaboompics.com/

U narednim danima očekuje nas oblačno i hladno vrijeme sa kišom, dok će na jugu biti toplije i uz više sunčanih perioda, najavljuju meteorolozi.

Izražen ciklon iznad juga Italije i Jadrana uticaće na vremenske prilike u našem regionu i narednih dana, a očekuje se oblačno i hladno vrijeme sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema prognozi meteorologa, padavine će biti jače na sjeveru, dok će na jugu biti znatno toplije, vjetrovito i uglavnom suvo, uz sunčane periode. Slaba kiša moguća je samo povremeno.

Slaba susnježica i snijeg padaće jedino na višim planinama.

Iz RHMZ-a navode da se pod uticajem ciklonalnog sistema hladniji vazduh povlači prema sjeveru, dok sa juga stiže nešto topliji vazduh.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, dok se na jugu očekuje umjerena do jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od četiri do devet stepeni, na jugu do 12, a u višim predjelima oko nula stepeni.

Maksimalna temperatura biće od šest do 11 stepeni, na jugu do 18, dok će u višim predjelima biti oko dva stepena Celzijusova.

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Tagovi :

Snijeg

zima

Hladnoća

padavine

meteorolozi

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Vremenska prognoza

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