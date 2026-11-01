Raste rizik od poplava: Rijeke u BiH bilježe porast vodostaja

Vodostaji pojedinih rijeka u Bosni i Hercegovini bilježe značajan porast, a najizraženije promjene zabilježene su na Neretvi, posebno na području Mostara i Baćevića. Jutarnja mjerenja pokazuju da je nivo ove rijeke za samo 24 časa porastao za više od pola metra, dok rast bilježe i Bosna te nekoliko njenih pritoka.

Prema podacima Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Neretva je na mjernoj stanici u Mostaru jutros u 9 časova dostigla 314 centimetara. To je čak 54 centimetra više u odnosu na mjerenje prethodnog dana.

Posebno izražen porast zabilježen je u jutarnjim časovima. U periodu između 5 i 7 časova vodostaj je porastao sa 265 na 313 centimetara, što ukazuje na ubrzano povećanje nivoa rijeke u kratkom vremenskom periodu.

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Ubrzano povećanje vodostaja Neretve, ali i rast nivoa Bosne i njenih pritoka, razlog su za pojačan oprez, posebno u područjima uz riječne tokove. Ukoliko se trend rasta nastavi, postoji mogućnost dodatnog pogoršanja hidroloških prilika i lokalnog izlijevanja vode na kritičnim dionicama.

Ipak, trenutni vodostaj još je ispod nivoa zabilježenog 27. oktobra, kada je na mjernoj stanici u Mostaru izmjereno 436 centimetara.

Porast vodostaja zabilježen je i na drugim mjernim stanicama duž toka Neretve. Kod Baćevića je nivo rijeke u posljednja 24 časa povećan za 55 centimetara i dostigao je 228 centimetara.

Kod Žitomislića zabilježen je nešto blaži rast od 12 centimetara, dok je na pojedinim nizvodnim mjernim stanicama situacija drugačija.

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Tako kod Dračeva i Gabele vodostaj bilježi blagi pad, što pokazuje da promjene nisu jednako izražene duž cijelog toka rijeke.

Raste i Bosna, posebno njene pritoke

Porast nivoa vode bilježi se i u slivu rijeke Bosne. Najveća promjena na glavnom toku zabilježena je kod Maglaja, gdje je vodostaj povećan za 17 centimetara i iznosi 54 centimetra.

Kod Donjeg Ulišnjaka zabilježen je rast od 16 centimetara, dok su na mjernim stanicama kod Ljubnića, Zavidovića i Kosove izmjerena povećanja od po 12 centimetara. Kod Doboja je vodostaj viši za osam centimetara.

Još izraženije promjene bilježe pojedine pritoke Bosne. Gostović je kod Stipovića porastao za 34 centimetra i dostigao 128 centimetara, dok je Krivaja kod Maoče zabilježila rast od 26 centimetara.

Rast vodostaja zabilježen je i na Oskovi, koja je kod Donje Višće porasla za 24 centimetra, a kod Živinica za 17 centimetara. Za isti iznos porastao je i vodostaj Željeznice kod Kijeva.

Porast i na Drini, Sava bilježi pad

Promjene su zabilježene i u slivu rijeke Drine. Kod Bratunca je vodostaj porastao za 19 centimetara i dostigao 84 centimetra.

Za razliku od ove mjerne stanice, kod Foče i Goražda nisu zabilježene značajnije promjene. Drinjača je kod Šekovića porasla za 12 centimetara.

Dok većina navedenih rijeka i pritoka bilježi rast, Sava je među rijekama čiji vodostaj opada.

(Radio Sarajevo)