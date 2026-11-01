"Ekipe na terenu, svi putni pravci prohodni"

Snijeg koji je padao na području Romanije, Jahorine i Han Pijeska nije prouzrokovao probleme u odvijanju saobraćaja, a dežurne ekipe su na terenu, rekao je Srni tehnički direktor preduzeća "Romanijaputevi" Dragan Buloščić.

"Svi putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije su prohodni, nije bilo potrebe za čišćenjem, posuli smo so i pratimo situaciju", naveo je Buloščić.

Preduzeće "Romanijaputevi" održava oko 600 kilometara puteva Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije.

Na Jahorini i Ravnoj Romaniji sinoć je pao prvi snijeg, prenosi Srna.