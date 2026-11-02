Ovog jutra kiša u dolinama, snijeg na planinama: Kakvo vrijeme će biti danas

Prvog novembra snijeg je prekrio dijelove Republike Srpske, a temperature su osjetno bile u padu.

Tako su ovog jutra u velikom dijelu Republike Srpske građani na posao i školu krenuli sa kišobranima, a u mjestu Strojice u blizini Šipova obijelio je snijeg, kako javljaju vozači.

Strojice snijeg Društvene Mreže

U Republici Srpskoj danas se očekuje oblačno i hladno vrijeme sa kišom, koja će biti intenzivnija na sjeveru i sjeverozapadu. Na jugu će biti znatno toplije i vjetrovito, uz više sunčanih perioda. Kiša će u tim krajevima padati povremeno i slabijeg intenziteta.

Slaba susnježica i snijeg mogući su samo na višim planinama.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, dok se na jugu očekuje umjerena do jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha biće od šest do 11 stepeni Celzijusovih, na jugu do 18 stepeni, a u višim predjelima oko dva stepena, saopštio je RHMZ-a.