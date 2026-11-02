Sedmični horoskop: Šta vam zvijezde donose u prvoj sedmici novembra?

Ovan

Pred vama je sedmica u kojoj će inicijativa i odlučnost biti vaši najveći saveznici. Na poslu bi se mogla pojaviti prilika da pokažete koliko vrijedite, ali pazite da ne donosite odluke na brzinu. U ljubavi vas očekuju zanimljivi razgovori, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja će im privući pažnju. Posvetite više vremena odmoru.

Bik

Ova sedmica donosi potrebu za stabilnošću i jasnijim planovima. Finansije će biti u centru pažnje, pa izbjegavajte nepotrebne troškove. Zauzeti Bikovi trebalo bi da više pažnje posvete partneru, dok slobodne očekuje mogućnost zanimljivog poznanstva. Kraj sedmice donosi priliku za opuštanje i druženje.

Blizanci

Pred vama je dinamičan period ispunjen komunikacijom, susretima i novim idejama. Na poslu ćete imati priliku da riješite nešto što vas već duže vrijeme opterećuje. U ljubavi je važno da budete iskreni i da ne ostavljate nedoumice. Slobodni bi mogli dobiti poruku od osobe iz prošlosti.

Rak

Početak novembra donosi vam potrebu da usporite i posvetite se sebi i bliskim ljudima. Na poslu ne žurite sa zaključcima, jer bi se neke okolnosti mogle promijeniti. Partner će očekivati više pažnje i razumijevanja. Slobodni Rakovi mogli bi započeti komunikaciju koja će se postepeno pretvoriti u nešto ozbiljnije.

Lav

Ovo je sedmica u kojoj biste mogli doći u centar pažnje. Vaše ideje i trud mogli bi biti prepoznati, ali nemojte dozvoliti da vas ponos spriječi da prihvatite dobar savjet. Na ljubavnom planu očekuje vas više strasti, ali i mogućnost manjih nesuglasica. Slobodni bi mogli upoznati nekoga na društvenom okupljanju.

Djevica

Organizacija i strpljenje pomoći će vam da završite obaveze koje ste odlagali. Na poslu obratite pažnju na detalje, jer bi upravo oni mogli napraviti razliku. U ljubavi je vrijeme za otvoren razgovor i rješavanje starih nesporazuma. Pripazite na umor i ne preuzimajte više obaveza nego što možete da ispunite.

Vaga

Pred vama je sedmica u kojoj ćete nastojati da uspostavite ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza. Mogući su zanimljivi prijedlozi i razgovori koji bi mogli uticati na vaše buduće planove. Zauzete Vage očekuju lijepi trenuci s partnerom, dok slobodne ne bi trebalo da ignorišu nečije simpatije.

Škorpija

Intuicija će vam ove sedmice biti posebno izražena. Na poslu ćete lakše prepoznati šta vam ide u prilog, a šta bi trebalo izbjegavati. U ljubavi vas očekuju intenzivne emocije, ali i potreba da neke stvari konačno razjasnite. Ne vraćajte se stalno na prošlost, već se usmjerite na ono što dolazi.

Strijelac

Pred vama je sedmica novih ideja i želje za promjenama. Mogli biste dobiti zanimljivu poslovnu ponudu ili priliku za saradnju. U ljubavi vas očekuje više spontanosti i dobrog raspoloženja. Slobodni Strijelčevi mogli bi upoznati osobu koja dijeli njihova interesovanja. Iskoristite slobodno vrijeme za aktivnosti koje vas ispunjavaju.

Jarac

Odgovornost i posvećenost donijeće vam dobre rezultate. Ipak, nemojte dozvoliti da poslovne obaveze potisnu privatni život. Finansijska situacija mogla bi se postepeno stabilizovati. U ljubavi je važno da pokažete emocije, čak i kada vam to nije najlakše. Vikend je povoljan za porodicu i odmor.

Vodolija

Kreativnost i originalne ideje obilježiće ovu sedmicu. Moguće je da ćete dobiti priliku da započnete nešto novo ili promijenite dosadašnji način rada. U ljubavi vas očekuju zanimljivi obrti. Slobodne Vodolije mogle bi se zbližiti s osobom koju već poznaju, dok zauzete treba da izbjegavaju nepotrebne rasprave.

Ribe

Emocije će biti naglašene, a intuicija će vam pomoći da donesete važne odluke. Na poslu ne sumnjajte previše u svoje sposobnosti, jer imate više potencijala nego što mislite. U ljubavi je moguće približavanje s partnerom i rješavanje nekih starih problema. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti prijatno iznenađenje. Obratite pažnju na san i odmor.