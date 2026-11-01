Na sajmu domaćih proizvoda 90 učesnika, najukusniju pitu napravila Stana Knežević

Na Sajmu domaćih proizvoda u Trnovu danas se predstavilo 90 učesnika iz Republike Srpske i Srbije sa tradicionalnim proizvodima i rukotvorinama.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Trnovo Ognjen Popović izjavio je da je ovo četvrta godina da se organizuje sajam s ciljem promocije domaćih proizvoda, ali i druženja.

"Izložena su domaća slana i slatka jela, sokovi, džemovi, rukotvorine, nakit, suveniri od različitih materijala. Ove godine smo imali i takmičenje za najukusniju pitu, a za pobjednike smo obezbijedili novčane nagrade i poklone", dodao je Popović.

Najukusniju pitu je napravila Stana Knežević, drugo mjesto je pripalo Udruženju žena na selu "Ognjište" Trnovo, a treće je osvojila Savla Kovač.

Posebnu nagradu publike dobilo je Udruženje penzionera opštine Trnovo, jer su donijeli najviše pita.

Svjetlana Mičić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske podržala je održavanje ovakvih sajmova, kao najbolji način da se predstavi domaća poljoprivredna proizvodnja, ali i povežu ljudi koji žive i rade u ovom sektoru.

"Ovo je i prilika da se predstavi rad naših poljoprivrednih proizvođača. U opštini Trnovo u prethodnom periodu je urađeno dosta na razvoju poljoprivrede. Ministarstvo će i u narednom periodu da bude partner poljoprivrednim proizvođačima i lokalnim zajednicama koje razvijaju ovakve aktivnosti u Srpskoj", navela je Mičićeva.

Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica rekao je da se od male inicijative da se napravi promocija domaćih proizvođača, došlo do respektabilnog sajma sa međunarodnim karakterom, prenosi Srna.

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"Drago mi je da je Trnovo postalo mjesto okupljanja, promocije domaćih proizvoda i tradicije. Važno je da je resorno ministarstvo prepoznalo naš trud i rad", rekao je Bjelica, dodajući da su i lokalni privrednici dali podršku.

Među posjetiocima sajma bila je i ambasador Češke u BiH Jana Šindelkova koja je istakla dobru saradnju sa opštinom Trnovo i dodala da češka Ambasada pruža podršku voćarima, pčelarima i mljekarima kroz određeni projekat.

Ona je navela da je prvi put na sajmu domaćih proizvoda u Trnovu i da je zadovoljna organizacijom i onim što je izloženo.

Predsjednik skupštine Udruženja žena na selu "Ognjište" Trnovo Branka Golijanin rekla je da je među domaćim proizvodima trenutno najtraženiji ajvar, ali i različiti sokovi, likeri, džemovi, kolači, nakit i slično.

"Ovo je prilika da promovišemo naš rad, da i drugi čuju za nas i naše proizvode. Imamo osam aktivnih članova, a registrovali smo Udruženje prije nekoliko mjeseci, iako se godinama bavimo ovom proizvodnjom", dodala je Golijaninova.

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Predsjednik Udruženja žena "Priboj" Dragica Cincović izjavila je da se članice tog udruženja bave izradom ručnih radova i rukotvorina na tradicionalni način, rado posjećuju sajmove, a prvi put su u Trnovu i očekuje da će i prodaja da bude dobra.

Organizator sajma je Opštinska uprava Trnovo zajedno sa Udruženjem poljoprivrednika Trnovo.