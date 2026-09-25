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Neobičan susret sa knjigom: Pjesnik Milan Rakulj i Službeni glasnik Srpske promovisali Sajam knjiga u Banjaluci

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25.09.2026 17:58

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Милан Ракуљ најавио Сајам књиге
Foto: Screenshot

Službeni glasnik Republike Srpske realizovao je nesvakidašnju promociju svojih izdanja tokom Sajma knjiga u Banjaluci, donoseći knjige direktno među građane.

Umjesto uobičajenog poziva da posjete štand na Sajmu, prolaznike u jednom tržnom centru u Banjoj Luci dočekali su ogromna knjiga i razgovor sa pjesnikom Milanom Rakuljem. Kroz neposredan susret, pitanja, odgovore i razgovor o knjigama, građani su imali priliku da upoznaju autora i njegovu novu zbirku pjesama „Istorija nesporazuma“.

Rakulj je sa prolaznicima dijelio stihove, govorio o nastanku zbirke, ali i o poeziji kao prostoru susreta i razgovora. Posredstvom interaktivne knjige postavljene u tržnom centru, pjesnik se direktno sa Sajma obraćao građanima i pozivao ih da posjete Sajam knjiga.

Sve učesnike u ovim razgovorima koji su prihvatili poziv na Sajam knjiga na štandu Službenog glasnika dočekao je poklon - jedno od djela iz bogate izdavačke ponude ove javne ustanove.

Ova aktivacija pokazala je da je ponekad dovoljan slučajan susret usred svakodnevice, jedno pitanje ili nekoliko minuta razgovora da bi se otvorio prostor za novu knjigu, autora i čitalačko iskustvo.

Službeni glasnik Republike Srpske se ovom promocijom na savremen i neposredan način predstavio kao izdavač koji želi da svoje knjige približi širokoj publici, a Sajam knjiga dodatno otvori prema građanima.

Službeni glasnik Republike Srpske, osim svoje osnovne djelatnosti, kontinuirano razvija i izdavačku djelatnost, objavljujući djela domaćih i stranih autora iz različitih oblasti.

Upravo zato je ova aktivacija bila više od poziva na Sajam - bila je poziv na razgovor, čitanje i otkrivanje knjiga koje Službeni glasnik Republike Srpske, zajedno sa drugim izdavačima, donosi publici.

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Tagovi :

Međunarodni sajam knjige Banjaluka

Milan Rakulj

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