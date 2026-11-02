Upozorenje za vozače: Kolovozi mokri i klizavi, magla i oblačnost smanjuju vidljivost

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina ima odrona.

Upotreba zimske opreme na vozilima obavezna je od 1. novembra, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja aktuelne su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, zbog izvođenja minerskih radova radi izgradnje dodatne trake za spora vozila.

Obustave saobraćaja od pet do 10 minuta na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, od 7.00 do 15.00 časova radi izvođenja minerskih radova.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su kratkotrajna.

Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za automobile, autobuse i prazna teretna motorna vozila.