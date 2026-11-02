Logo

Upozorenje za vozače: Kolovozi mokri i klizavi, magla i oblačnost smanjuju vidljivost

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 09:05

Komentari:

0
Коловози мокри и саобраћајница Купрес-Стројице
Foto: Društvene Mreže

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina ima odrona.

Upotreba zimske opreme na vozilima obavezna je od 1. novembra, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja aktuelne su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, zbog izvođenja minerskih radova radi izgradnje dodatne trake za spora vozila.

Obustave saobraćaja od pet do 10 minuta na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, od 7.00 do 15.00 časova radi izvođenja minerskih radova.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su kratkotrajna.

Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za automobile, autobuse i prazna teretna motorna vozila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kupres

saobraćaj

stanje na putevima

Stanje na granicama

Auto-moto savez Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 20 beba

4 h

0
снијег стројице цеста коловоз аута саобраћај зима

Društvo

Ovog jutra kiša u dolinama, snijeg na planinama: Kakvo vrijeme će biti danas

5 h

0
Хороскоп

Društvo

Sedmični horoskop: Šta vam zvijezde donose u prvoj sedmici novembra?

5 h

0
На Сајму домаћих производа у Трнову данас се представило 90 учесника из Републике Српске и Србије са традиционалним производима и рукотворинама.

Društvo

Na sajmu domaćih proizvoda 90 učesnika, najukusniju pitu napravila Stana Knežević

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima