Škrebić: Minimalna plata da bude na sadašnjem nivou

Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić izjavio je Srni da je prijedlog poslovne zajednice da minimalna plata bude na sadašnjem nivou.

Škrebić je, povodom današnjeg početka pregovora o minimalnoj plati za narednu godinu, istakao da ona treba da raste u skladu sa makroekonomskim pokazateljima.

"Naš stav je da prvo trebamo da utvrdimo osnovu za koju pregovaramo, a onda da razgovaramo o visini minimalne plate", naglasio je Škrebić.

Na pitanje da li očekuje da pregovori budu teški ili lagani, Škrebić odgovara da je još rano o tome govoriti jer sve zavisi kakve će stavove zastupati druga dva socijalna partnera - Vlada Republike Srpske i Savez sindikata.

On je naveo da se očekuje da danas počnu pregovori, ali u smislu da bude utvrđeno koji su to pokazatelji na osnovu kojih treba da se odlučuje.

"Nadam se da će biti kao prethodnih godina, kada nije bilo svađe poslodavaca i sindikata. Treba razumjeti da uvijek postoje određeni suprostavljeni stavovi, a jedina mogućnost da ih prevaziđemo je razumijevanjem jedne, druge i treće strane u pregovorima", naglasio je Škrebić.