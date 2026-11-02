Škrebić: Minimalna plata da bude na sadašnjem nivou

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić izjavio je Srni da je prijedlog poslovne zajednice da minimalna plata bude na sadašnjem nivou.
Škrebić je, povodom današnjeg početka pregovora o minimalnoj plati za narednu godinu, istakao da ona treba da raste u skladu sa makroekonomskim pokazateljima.
"Naš stav je da prvo trebamo da utvrdimo osnovu za koju pregovaramo, a onda da razgovaramo o visini minimalne plate", naglasio je Škrebić.
Na pitanje da li očekuje da pregovori budu teški ili lagani, Škrebić odgovara da je još rano o tome govoriti jer sve zavisi kakve će stavove zastupati druga dva socijalna partnera - Vlada Republike Srpske i Savez sindikata.
On je naveo da se očekuje da danas počnu pregovori, ali u smislu da bude utvrđeno koji su to pokazatelji na osnovu kojih treba da se odlučuje.
"Nadam se da će biti kao prethodnih godina, kada nije bilo svađe poslodavaca i sindikata. Treba razumjeti da uvijek postoje određeni suprostavljeni stavovi, a jedina mogućnost da ih prevaziđemo je razumijevanjem jedne, druge i treće strane u pregovorima", naglasio je Škrebić.
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