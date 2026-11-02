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Kakvo nas vrijeme očekuje ove sedmice? Meteorolozi objavili prognozu do petka

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02.11.2026 12:33

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Какво нас вријеме очекује ове седмице? Метеоролози објавили прогнозу до петка
Foto: ATV/Branko Jović

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu do petka, a evo kakvo vrijeme nas očekuje.

Promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme očekuje se u BiH narednih dana, uz povremenu kišu, dok će na planinama biti moguć i slab snijeg. Jutarnje temperature postepeno će padati, pa se krajem sedmice u pojedinim krajevima očekuje i mraz.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su prognozu za ovu sedmicu, a ona izgleda ovako:

U utorak 03.11.2026., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planina sa slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 14, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 12 do 18 ° Celzijusa.

U srijedu 04.11.2026., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 13, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 12 do 18 °Celzijusa.

U četvrtak 05.11.2026., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 17 °Celzijusa.

U petak 06.11.2026., na jugu i jugozapadu pretežno sunčano, a u ostatku zemlje umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 °Celzijusa.

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