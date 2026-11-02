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U najavi poskupljenje prasića, uzgajivači pomenuli cijenu od 20 KM

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02.11.2026 14:29

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Свиња, прасе
Foto: ATV

Prasići u Srpskoj odavno nisu bili jeftiniji.

Kilogram žive vage trenutno košta 4-4,5 KM.

To je za Srpskainfo potvrdio predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske Mišo Maljčić, koji naglašava da prasići odavno nisu bili jeftiniji.

"Kilogram žive vage prasića kao litar nafte. Ili kao burek u kome ima stotinjak grama mesa, dok se od kilograma žive vage dobije oko pola kilograma mesa. Gd‌je to ima?", pita Maljčić.

Kako kaže, prasići bi u Srpskoj mogli da poskupe oko sredine decembra.

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"Niko ne treba tome da se čudi. Jer, to je period kad uzgajivači mogu koliko-toliko da zarade, i vrate bar dio dugova za sjeme, đubrivo, naftu… Trenutno je teško govoriti o tome za koliko bi prasići mogli da poskupe, ali se nadamo da ćemo, bar u nekom narednom periodu, malo zaraditi", naglašava Maljčić.

Ako neko ima nešto protiv poskupljenja, kako kaže, neka sad kupe prase po 4 KM, stave ga u zamrzivač i imaju za Božić.

"Jer, uvoznici upravo u tom periodu masovno kreću da uvoze prasiće, zbog čega nama pada prodaja. Dakle, sve i kad bi kilogram mogao da bude 20 KM, mi bismo ga po to prodavali, jer je to jedini način da nešto zaradimo i riješimo se dugovima koji se tokom godina samo nižu", poručuje Maljčić.

Zanimljivo je da je, trenutno, gotovo izjednačena cijena tovljenika i prasića.

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Uzgajivači objašnjavaju da cijenu žive vage tovljenika podiže povećana tražnja koja je, opet, rezultat bojazni građana da bi tovne svinje, kako vrijeme prolazi, mogle da budu još skuplje.

U Srpskoj kupovina tovljenika za sušenje mesa obično počinje već u oktobru, ali najveća potražnja očekuje se od početka do kraja novembra, kada zahladi i počne sezona svinjokolja.

Tradicionalno, svinjokolj kreće u drugoj polovini novembra, zavisno od vremenskih prilika.

Domaćini koji žele da prođu povoljnije obično se raspituju i rezervišu svinje prije nego što potražnja poraste, jer se cijene približavanjem svinjokolja mogu povećati.

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prasići

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Uzgajivači svinja

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