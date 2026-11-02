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Povećana opasnost: Stiglo upozorenje za vozače u Srpskoj

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02.11.2026 19:22

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Повећана опасност: Стигло упозорење за возаче у Српској
Foto: Pexels

Zbog kiše koja pada, u većem dijelu Republike Srpske vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, a vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle i niske oblačnosti u kotlinama i u višim predjelima, upozorio je Auto-moto savez (AMS) Srpske.

Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Iz AMS-a apeluju da vozači budu oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.

Napomenuli su da je zimska oprema zakonski obavezna.

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Tagovi :

vožnja

Vozači

stanje na putevima

AMS RS

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