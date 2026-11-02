Jedna raketa hiljadu maraka: Koliko je u Srpskoj koštala zaštita od leda

U ovoj godini, koja je tokom ljeta bila mahom sušna Javno preduzeće "Protivgradna preventiva Republike Srpske" djelovalo je u više navrata. Svaki nailazak vlažnosti i kiše od avgusta do septembra bio je popraćen jakim procesima.

U ovom preduzeću ističu da su u tom periodu u gradonosne oblake na čitavoj branjenoj teritoriji ispalili preko 500 protivgradnih raketa i utrošili preko dvije hiljada litara meteorološke otopine za prizemne generatore.

Sve štete su svedene na minimum. Ove sezone, od polovine aprila do polovine oktobra u gradonosne oblake ispaljeno je 1.789 raketa. Zanimljiva je kalkulacija ispaljivanja jedne rakete.

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"Prevoz do mjesta ispaljivanja i svi prateći radovi zajedno sa nabavnom cijenom protivgradne rakete formiraju cijenu od hiljadu maraka po jednoj raketi. To je zaista mala cijena u odnosu na ono što meteorološke nepogode mogu pričiniti na terenu. Znalo se desiti da u jednom danu ispalimo stotinu protivgradnih raketa, pa prosta računica govori da smo za sat, dva ili tri ispalili u atmosferu stotinu hiljada konvertibilnih maraka. Ali tih stotinu hiljada maraka spriječile su štete koje bi se možda mjerile milionima", rekao je Dejanović.

Naglasio je da su štete ove godine nastale isključivo od oblaka koji su dolazili iz nebranjenog dijela, odnosno u pograničnim područjima.

Nije branjena samo poljoprivreda

Te pogranične opštine su teritorije Srebrenice i Berkovića i Nevesinja u Hercegovini.

Prema proračunima evropskih osiguravajućih kuća štete od grada se u 95 odsto slučajeva odnosi na pokretnu i nepokretnu imovinu, a samo pet odsto na poljoprivredne kulture. To znači da protivgradna djelatnost nije samo u službi odbrani poljoprivrede.

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Za nabavku protivgradnih raketa ove godine utrošena su tri miliona maraka i još sedam za modernizaciju sistema.

"Gradimo treći radarski centar u Hercegovini, na Hrgudu. Modernizovali smo i širili mrežu protivgradnih stanica, a na tri napa regionalna centra, u Novoj Topoli, Bijeljini i Trebinju ćemo izgraditi magacinske kapacitete za rakete i meteorološku otopinu za generatore. Završićemo i priču oko aviona sa aviogeneratorom, kao i 60 dodatnih protivgradnih stanica, čime ćemo završiti kompletiranje teritorije Republike Srpske", rekao je Dejanović.

U novu sezonu prenosi se više od četiri hiljade neispaljenih protivgranih raketa. To će biti dovoljno, s obzirom da se na svako od gotovo 300 automatskih stanica raspoređuje po 13 raketa. Biće omogućena i dodatna nabavka novih raketa, jer klima se mijenja, a povećava se i branjena teritorija.

Protivgradnom zaštitom pokrivena je gotovo cijela Srpska, odnosno preko pola BiH. Preostalo je još povezivanje Foče i Kalinovika, a predviđeno je i investiranje u dva kantona u FBiH, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

1789 raketa ispaljenih ove godine u gradonosne oblake koštaju oko 1,8 miliona KM, a pouzdano se zna da bi štete u suprotnom bile višemilionske. Najbolji dokaz za to su štete preko Save i Drine, u Hrvatskoj i Srbiji, gdje ova djelatnost nije razvijena kao u Republici Srpskoj, piše "Alo onlajn".