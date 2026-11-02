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BiH uskoro dobija nove novčanice

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02.11.2026 22:18

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Centralna banka BiH povjerila je njemačkoj kompaniji Giseke+Devrient Kurensi Tehnology izradu novih novčanica konvertibilne marke.

Ugovor vrijedan 23,8 miliona KM s PDV-om obuhvata proizvodnju apoena od 10, 20, 50, 100 i 200 KM u naredne tri godine, objavio je "Akta.ba".

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Ugovor je zaključen 26. oktobra 2026. godine, a njegova vrijednost bez PDV-a iznosi 20,37 miliona KM. Na tender je pristigla samo jedna ponuda, koja je ocijenjena prihvatljivom. Procijenjena vrijednost nabavke bila je 21,5 miliona KM bez PDV-a.

Tenderom su propisani strogi tehnički i sigurnosni uslovi. Od proizvođača se tražilo iskustvo u izradi evronovčanica, odgovarajuća laboratorija za kontrolu kvaliteta papira i tinte, kao i sistemi za provjeru svake pojedinačne novčanice.

Papir mora poticati od proizvođača akreditovanog za izradu papira za evronovčanice.

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Novčanice će biti dopremane avionom na Međunarodni aerodrom Sarajevo, nakon čega će Centralna banka organizovati njihov transport do trezora. Tačne količine koje će biti proizvedene nisu javno objavljene, a tehničke specifikacije i detalji proizvodnje tretiraju se kao povjerljivi podaci, piše "Akta.ba".

Njemačka kompanija već je sarađivala s Centralnom bankom BiH. Ranije je dobila poslove nabavke trezorskih mašina vrijedne oko 3,78 miliona KM, kao i modernizacije dizajna novčanica KM, vrijedne približno 103.659 KM.

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novac

konvertibilna marka

Centralna banka BiH

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