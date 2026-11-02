Čak i do 2.900 maraka plata: Granična policija traži radnike, ovo su uslovi

Agencija za državnu službu BiH raspisala je javni konkurs za popunu 11 radnih mjesta državnih službenika u Graničnoj policiji BiH. U nastavku donosimo uslove.

Najviša osnovna neto plata iznosi 2.901,61 KM, za mjesto načelnika Uprave za administraciju, dok su za ostala radna mjesta predviđene plate od 1.588,98 do 2.245,30 KM. Prijave su otvorene do 20. novembra.

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Deset radnih mjesta je u Sarajevu, a jedno u Terenskoj kancelariji Zapad u Grahovu. Za svako se traži po jedan izvršilac.

U tablici su radna mjesta s pripadajućim osnovnim neto platama:

Tabela konkursa Granične policije Jabuka TV

Uslovi i prijava

Za sva radna mjesta traži se fakultetska diploma sedmog stepena ili ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova, u zavisnosti od radnog mjesta, te od jedne do pet godina radnog iskustva u struci.

Kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit prije pismenog dijela stručnog ispita polagaće javni ispit.

Prije prijema u radni odnos za sve uspješne kandidate biće obavljene bezbjednosne provjere.

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Prijave se mogu podnijeti elektronički putem sistem www.konkursi.ads.gov.ba ili preporučenom pošiljkom na adresu Agencije za državnu službu BiH, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo.

Cijeli tekst javnog konkursa dostupan je na stranici Granične policije BiH.