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Stiže još jedan tmuran dan, na planinama moguć i snijeg

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03.11.2026 07:08

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Стиже још један тмуран дан, на планинама могућ и снијег
Foto: ATV/Branko Jović

U većem dijelu Republike Srpske danas će preovladavati oblačno, tmurno i hladno vrijeme, uz kišu ili rosulju, dok se na jugu očekuje znatno toplije vrijeme sa sunčanim periodima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba susnježica i snijeg padaće samo na višim planinama.

Na jugu će biti vjetrovito i uglavnom suvo, uz povremene slabe padavine u prvom dijelu dana.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, dok se u Hercegovini očekuje umjerena do jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha biće od pet do 10 stepeni Celzijusovih, na jugu do 17, a u višim predjelima oko dva stepena.

Iako visinski ciklon polako slabi, i dalje se zadržava iznad većeg dijela Sredozemlja i Balkana, što utiče na vremenske prilike u našem regionu.

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