Federalna ministarka Jasna Duraković se žalila na retrogradni Merkur: "Bez pregovora i dogovora"

Federalna ministarka obrazovanja Jasna Duraković (SDP) objavila je na TikToku video u kojem govori o retrogradnom Merkuru, koji prema njenim riječima traje do 14. novembra, te preporučuje da se dogovori, pregovori i potpisivanje ugovora ostave za drugi dio mjeseca.

U videu objavljenom na svom profilu Duraković kaže da je retrogradni Merkur počeo 30. oktobra i da je ranije bila upozorena da u tom periodu pripazi na komunikaciju i ponašanje. Kako navodi, u proteklim danima imala je niz loših iskustava u komunikaciji s ljudima.

"Počinjem stvarno vjerovati u činjenicu da položaj planeta i te kako utiče na naše raspoloženje, na naše ponašanje i i te kako na našu komunikaciju", kazala je.

Dodala je da joj ovaj period posebno teško pada jer je po horoskopskom znaku Blizanac, a Merkur je, kako kaže, njena planeta, te jer je po profesiji komunikologinja.

Prema njenim riječima, od prošle srijede primjećuje da su ljudi nervozni i iziritirani bez razloga, zbog čega je odlučila da se povuče do 14. novembra, kada bi se, kako kaže, retrogradni Merkur trebao povući.

"Toplo preporučujem da sve dogovore, pregovore, potpisivanje ugovora ili neke važne zaista poslovne aktivnosti ostavite za ovaj dio, drugi dio novembra", poručila je ministarka.

Pratioce je na kraju zamolila da se suzdrže od negativnih komentara i vrijeđanja, dodavši da će upravo po komentarima znati "u kojoj mjeri i na vas utiče retrogradni Merkur", prenosi Kliks.