U Srpskoj rođeno 28 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 17 djevojčica i 11 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Gradišci, Doboju i Zvorniku četiri, Bijeljini tri i u Prijedoru dvije, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Sedam djevojčica i četiri dječaka rođeno je u Banjaluci, tri djevojčice i jedan dječak u Gradišci, po dvije djevojčice i dva dječaka u Doboju i Zvorniku, tri djevojčice u Bijeljini i dva dječaka u Prijedoru.

U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Foči, Trebinju i Nevesinju nije bilo novorođenih.