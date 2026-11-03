Logo

U Srpskoj rođeno 28 beba

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 07:58

Komentari:

0
беба пелене пемпас
Foto: Pexels/ Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 17 djevojčica i 11 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Gradišci, Doboju i Zvorniku četiri, Bijeljini tri i u Prijedoru dvije, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Sedam djevojčica i četiri dječaka rođeno je u Banjaluci, tri djevojčice i jedan dječak u Gradišci, po dvije djevojčice i dva dječaka u Doboju i Zvorniku, tri djevojčice u Bijeljini i dva dječaka u Prijedoru.

U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Foči, Trebinju i Nevesinju nije bilo novorođenih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

beba

rođene bebe

Porodilišta

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Замрзивачи се празне, а смрзнути производи утоварају у трговачка колица како би били бачени у супермаркету ИЦА Квантум у Шебу, у Шведској, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, након што су поједине продавнице током ноћи имале проблема са хладњацима и замрзивачима.

Društvo

Pametni uređaji na udaru hakera: Može li i vaš dom biti sljedeći?

2 h

0
Задивљујућа фреска Исуса Христа у величанственој куполи Храма Светог Саве у Београду.

Društvo

Slavimo velikog čudotvorca: Liječio bolesne, a ovo pravilo na današnji dan donosi mir u dom

2 h

0
Стиже још један тмуран дан, на планинама могућ и снијег

Društvo

Stiže još jedan tmuran dan, na planinama moguć i snijeg

2 h

0
Хороскоп

Društvo

Dnevni horoskop za 3. novembar 2026. godine

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima