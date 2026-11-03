U Srpskoj rođeno 28 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 17 djevojčica i 11 dječaka.
U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Gradišci, Doboju i Zvorniku četiri, Bijeljini tri i u Prijedoru dvije, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.
Sedam djevojčica i četiri dječaka rođeno je u Banjaluci, tri djevojčice i jedan dječak u Gradišci, po dvije djevojčice i dva dječaka u Doboju i Zvorniku, tri djevojčice u Bijeljini i dva dječaka u Prijedoru.
U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Foči, Trebinju i Nevesinju nije bilo novorođenih.
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