Izbio požar na vagonima u Banjaluci, iz ŽRS upozoravaju na drugi problem

Sinoć je izbio požar na gariranim vagonima koji se nalaze na 13. i 14. kolosijeku željezničke stanice u Banjaluci, a brzom intervencijom vatrogasaca vatra je ugašena.

"Željeznice Republike Srpske obavještavaju javnost da je požar koji je sinoć, 2. novembra 2026. godine, oko 22 časa izbio na gariranim vagonima koji se nalaze na 13. i 14. kolosijeku željezničke stanice u Banjaluci, brzom intervencijom pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka uspješno ugašen. Brzom reakcijom zaposlenih koji su, primijetivši vatru u vagonu, vanredni događaj odmah prijavili Vatrogasnoj brigadi i Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijskoj upravi Banjaluka, izbjegnuta je tragedija, ali i zabilježena veća materijalna šteta“, navode iz Željeznica Srpske.

Iz Željeznica upozoravaju na drugi problem sa kojim se suočavaju.

„O uzrocima požara više detalja biće poznato nakon završetka istrage, ali činjenično stanje ukazuje na ponovno prisustvo većeg broja migranata u i oko željezničkih stanica, koji nerijetko svoja prenoćišta potražuju u vagonima koji nisu u aktivnoj upotrebi, gdje pale vatru, te se, skrivajući od nadležnog osoblja, nelegalno kreću, uznemiravajući na taj način željezničare, ali i putnike na stanicama“, navode iz Željeznica i dodaju:

„Željeznice Republike Srpske su se u više navrata, a posljednji put 26. oktobra 2026. godine, obraćale službenim aktom i molbom za reakciju Ministarstvu bezbjednosti BiH – Službi za poslove sa strancima, Terenskoj kancelariji u Banjaluci, kojim su obavijestile nadležne da se određeni broj migranata kreće u krugu i oko stanice, te da borave u putničkim i teretnim vagonima koji su van eksploatacije.

Prisustvo migranata na staničnom području ugrožava bezbjednost kako željezničkog saobraćaja, tako i rada izvršnog osoblja na radnim zadacima. O prisustvu migranata na području željezničke stanice u Banjaluci, Željeznice Republike Srpske su u više navrata obavještavale nadležne policijske stanice. Policijski službenici su izlazili na lice mjesta, upozoravali i udaljavali migrante, ali oni bi se, kao što je to bio slučaj i sinoć, ponovo vraćali.

Željeznice Republike Srpske i ovaj put apeluju na nadležne službe za poslove sa strancima u BiH da ponovno aktuelizovano prisustvo migranata na područjima na kojima ne bi trebalo da borave riješe na najadekvatniji način, a u skladu sa zakonskim rješenjima.“