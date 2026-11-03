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Spremno više od 5 miliona KM: Počinje isplata dodatka na djecu i materinskog dodatka

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03.11.2026 09:52

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Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas je počela isplata dodatka na djecu i materinskog dodatka za oktobar, za koju je obezbijeđeno više od pet miliona KM, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu Srpske.

Za isplatu dječijeg dodatka izdvojeno je 2.514.618 KM, a za materinski dodatak 2.508.118 KM.

Isplatom dodatka na djecu obuhvaćeno je 16.324 djece, odnosno 9.692 roditelja za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija.

Iz Fonda su naveli da je počela i isplata pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete, koje je ostvarilo 188 porodilja za 138 trećerođene i 57 četvrtorođene djece, a za isplatu je obezbijeđeno 108.450 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 389.500 KM za 767 porodilja, odnosno 779 novorođenčadi.

Za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je 311.829 KM.

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Tagovi :

Materinski dodatak

porodica

Dječiji dodatak

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