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Oprez, roditelji: Opasne su - sa tržišta BiH povučena čak 121 igračka

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03.11.2026 16:06

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Играчке су предмети који су првенствено намијењени за игру, забаву, али и за подстицање учења, развоја и креативности код дјеце, па чак и одраслих.
Foto: pexels/Jan van der Wolf

Roditelji u Bosni i Hercegovini imaju još jedan razlog za oprez prilikom kupovine igračaka za djecu.

Zbog utvrđenog prisustva prekomjernih količina ftalata, sa tržišta BiH povučena je i uništena ukupno 121 dječija igračka, potvrđeno je iz Agencije za kontrolu tržišta BiH.

Tokom kontrola koje su zajednički proveli Agencija i nadležne inspekcije u Republici Srpskoj, FBiH i Brčko distriktu uzeto je ukupno 12 uzoraka igračaka radi ispitivanja njihovog hemijskog sastava.

Rezultati laboratorijskih analiza pokazali su da tri uzorka sadrže ftalate u koncentracijama većim od dozvoljenih 0,1 odsto mase plastificiranog materijala, prenosi "Radiosarajevo".

Riječ je o hemijskim jedinjenjima čija je upotreba u igračkama i proizvodima za djecu zakonski ograničena.

Nakon utvrđenih nepravilnosti preduzete su odgovarajuće mjere, a sporne igračke uklonjene su s tržišta i uništene kako bi se spriječila njihova daljnja prodaja.

Iz Agencije poručuju da kontrole neće stati te da će nadzor nad sigurnošću dječijih igračaka biti nastavljen i u narednom periodu.

Sve detalje o spornim igračkama pogledajte na OVOM LINKU.

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Tagovi :

dječije igračke

tržište

Agencija za nadzor nad tržištem BiH

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