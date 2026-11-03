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U subotu su Mitrovske zadušnice: Kako obilježiti ovaj dan ako ne možete na groblje?

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03.11.2026 15:06

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У суботу су Митровске задушнице: Како обиљежити овај дан ако не можете на гробље?
Foto: Pixabay

Mitrovske zadušnice ove godine obilježavaju se u subotu, 7. novembra, dan uoči Mitrovdana. Posvećene su molitvi za preminule, sjećanju na najbliže i dobrim djelima učinjenim u njihov spomen.

Mitrovske zadušnice obilježavaju se odlaskom u crkvu, paljenjem svijeća i posjetom grobovima najbližih. Iako se običaji razlikuju od kraja do kraja, u središtu ovog dana su molitva za pokoj duše preminulih i milostinja učinjena u njihov spomen.

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Kada su Mitrovske zadušnice 2026. godine?

Mitrovske zadušnice obilježavaju se u subotu pred Mitrovdan, praznik Svetog velikomučenika Dimitrija, koji se slavi 8. novembra. Zbog toga njihov datum nije svake godine isti, a 2026. godine padaju 7. novembra. Poznate su i kao jesenje zadušnice.

To su posljednje zadušnice u ovoj godini. Prije njih obilježene su zimske, 14. februara, ljetne ili Duhovske, 30. maja, i Miholjske, 10. oktobra.

Šta se nosi na groblje za Mitrovske zadušnice?

Prema ustaljenoj crkvenoj praksi, za pomen se pripremaju kuvano žito, crno vino i svijeće. Svaki od ovih priloga ima posebno značenje:

  • Kuvano žito podsjeća na vaskrsenje i vjeru u vječni život.
  • Crno vino koristi se za prelivanje žita i simbolizuje Božije milosrđe.
  • Svijeća predstavlja Hristovu svjetlost i prati molitvu za pokoj duše preminulog.
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sanduk-groblje-pogrebnici
Pexels.com

U mnogim porodicama priprema se i dodatna hrana koja se dijeli prisutnima. Međutim, obilna trpeza nije obaveza. U crkvenim poukama naglasak je na molitvi, uređenju grobova i pomaganju onima kojima je pomoć potrebna.

Najprije molitva u crkvi, zatim odlazak na groblje

Na zadušnice se u hramovima služe sveta liturgija i parastos za upokojene. Vjernici mogu da donesu žito, vino i svijeće, kao i papirić sa imenima preminulih koje žele da sveštenik pomene u molitvi.

Poslije službe odlazi se na groblje, uređuje grobno mjesto i pale svijeće. Sa sveštenikom se može dogovoriti pomen na grobu, tokom kojeg se on moli za preminule i kadi grob.

Koje riječi se izgovaraju kada se dijeli hrana?

Dijeljenje hrane na groblju jedan je od narodnih običaja koji prate Mitrovske zadušnice. Posluženje se nudi rodbini, prijateljima i drugim ljudima koji posjećuju groblje, u znak sjećanja na pokojnika.

Prilikom nuđenja hrane često se izgovara „Za pokoj duše“, dok osoba koja prihvata posluženje odgovara „Bog da mu dušu prosti“, odnosno „Bog da joj dušu prosti“.

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Ove riječi dio su običajne prakse, koja se razlikuje među porodicama i krajevima. Negdje se dijeli samo žito, dok se drugdje donose pecivo, voće i druga hrana.

Šta ako ne možete da odete na groblje?

Ukoliko ste daleko od mjesta u kojem su sahranjeni vaši najbliži ili iz drugog razloga ne možete da posjetite njihov grob, možete da odete u najbližu crkvu, zapalite svijeću i pomolite se za njih.

Sjećanje na preminule izražava se i dobrim djelima: pomoći osobi u nevolji, darivanjem hrane ili prilogom humanitarnoj ustanovi.

Upravo molitva i dobročinstvo daju smisao ovom danu, nezavisno od toga koliko je hrane pripremljeno i koliko su raskošni običaji.

(Žena Blic)

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Tagovi :

zadušnice

Mitrovske zadušnice

Groblje

običaji

pravoslavlje

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