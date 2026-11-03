Incidenti širom Evrope: Više aviona prisilno sletjelo zbog dojava o bombama

Niz dojava o bombama danas je izazvao uzbunu u evropskom vazdušnom saobraćaju.

Dva putnička aviona prinudno su sletjela i pregledana u Varšavi, a treći u Mursiji u Španiji.

Prema bugarskim medijima, zbog prijetnje bombom u Sofiju je sletio i avion iz Izraela.

Incidenti su uslijedili dan nakon što je avion „Viz era“ na letu iz Londona morao prinudno da sleti u Budimpeštu uz pratnju mađarskog borbenog aviona.

Zasad nema potvrde da je u bilo kojem od aviona pronađena bomba.