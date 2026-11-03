Logo

Incidenti širom Evrope: Više aviona prisilno sletjelo zbog dojava o bombama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 13:51

Komentari:

1
Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Foto: pexels/Michael Pointner

Niz dojava o bombama danas je izazvao uzbunu u evropskom vazdušnom saobraćaju.

Dva putnička aviona prinudno su sletjela i pregledana u Varšavi, a treći u Mursiji u Španiji.

Prema bugarskim medijima, zbog prijetnje bombom u Sofiju je sletio i avion iz Izraela.

Incidenti su uslijedili dan nakon što je avion „Viz era“ na letu iz Londona morao prinudno da sleti u Budimpeštu uz pratnju mađarskog borbenog aviona.

Zasad nema potvrde da je u bilo kojem od aviona pronađena bomba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

Evropa

dojava o bombi

Komentari (1)

Više iz rubrike

Замрзивачи су искључени у продавници ИЦА Баронен у улици Одengatan у Стокхолму, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, након што је неколико продавница током ноћи имало проблема са фрижидерима и замрзивачима.

Svijet

Hakeri ponovo napali frižidere, ovaj put u grčkoj mesnici

3 h

0
земљотрес пукотине напукао зид

Svijet

Jak zemljotres pogodio Krit

4 h

0
Гасовод

Svijet

Nestašica gasa u Evropi bez dogovora Amerike i Irana

5 h

0
Кремљ о мучилишту код Кијева: Скандал попримио свјетске размјере

Svijet

Kremlj o mučilištu kod Kijeva: Skandal poprimio svjetske razmjere

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima