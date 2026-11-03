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Kremlj o mučilištu kod Kijeva: Skandal poprimio svjetske razmjere

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03.11.2026 11:24

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Кремљ о мучилишту код Кијева: Скандал попримио свјетске размјере

Skandal u vezi sa otkrivanjem mučilišta u blizini Kijeva poprimio je svjetske razmjere, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Očigledno je da je skandal već poprimio prilično široke međunarodne razmjere“, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na molbu da prokomentariše ovaj incident.

Evropske institucije čine sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitile Ukrajinu od skandala, uključujući i one u vezi sa otkrivanjem mučilišta u blizini Kijeva, ukazao je portparol Kremlja.

O mobilizaciji

U Kremlju su izjavili da će se problemi sa mobilizacijom u redove Oružanih snaga Ukrajine samo produbljivati i poručili onima koji ne žele da služe u ukrajinskoj vojsci da se predaju ruskim vojnicima.

„U cjelini, očigledno je sljedeće: kijevski režim suočava se sa veoma ozbiljnim poteškoćama kada je riječ o ljudima koji žele da nastave da se bore za interese tog režima. Nema dovoljno ljudi za mobilizaciju, veliki je broj dezertera, kao i teško ranjenih koji ne mogu da nastave službu. Ovi problemi sa ljudstvom dobro su poznati“, kazao je Peskov.

On je na taj način prokomentarisao situaciju sa mobilizacijom u Ukrajini, a posebno skandal koji se rasplamsava u vezi sa privatnom kućom koja je, prema pisanju medija, pretvorena u nezvanični zatvor za nasilno mobilisane muškarce.

Na pitanje da li Rusija može da pomogne onima koji ne žele da se bore za kijevski režim, Peskov je odgovorio:

„Oni koji ne žele da se bore za kijevski režim mogu da se predaju našim vojnicima“.

Portparol ruskog predsjednika istakao je da su „ovi problemi sa ljudstvom dobro poznati ne samo našim stručnjacima već i posmatračima širom svijeta“.

„Prema ocjeni stručnjaka, očigledno je da će se obim ovih problema samo povećavati“, zaključio je on.

Podsjetimo, u ponedjeljak je ukrajinska novinska agencija UNIAN izvijestila da naoružani muškarci drže oko 40 ljudi u podrumu kuće u selu Petropavlovska Borščagovka u Kijevskoj oblasti.

O tajnim mučilištima u Ukrajini

U Petropavlovskoj Borščagovki, u blizini Kijeva, otkriven je objekat Nacionalne garde Ukrajine u kojem su, prema navodima medija, nezakonito držani i mučeni muškarci, među kojima i oni koje su prethodno priveli pripadnici regrutacionih centara.

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Prema objavljenim informacijama, u podrumu kuće nalazilo se oko 25 ljudi, a prvobitno se govorilo o čak 40. Četvorica su prebačena u bolnicu, dok je među navodnim žrtvama bio i četrnaestogodišnji dječak sa višestrukim povredama.

Slučaj je izazvao proteste lokalnog stanovništva, koji su prerasli u sukobe sa snagama bezbjednosti. Upotrijebljeni su suzavac, petarde i dimne bombe, a prijavljeni su i pucnji.

Komandant Nacionalne garde Ukrajine Aleksandar Pivnjenko potvrdio je da je objekat koristila njegova služba, ali je tvrdio da je riječ o privremenom punktu za smještaj i provjeru mobilisanih i vojnika koji su samovoljno napustili jedinice.

Šef kabineta Vladimira Zelenskog Kirilo Budanov priznao je da u Ukrajini postoji mnogo kuća poput one u Kijevskoj oblasti, u čijem je podrumu duže vrijeme nasilno držano nekoliko desetina ljudi.

Slučaj je ponovo skrenuo pažnju na nasilne metode mobilizacije u Ukrajini i optužbe o otmicama, nezakonitom zadržavanju i mučenju ljudi. Ukrajinski poslanik Artjom Dmitruk tvrdi da je riječ o širem problemu mobilizacionog sistema.

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