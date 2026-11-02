Rusi izveli žestoke udare: Koristili "geran", uništena skladišta i logistika

Ruske oružane snage pogodile su dronovima skladište naoružanja, logistički centar, vojnu fabriku i električnu lokomotivu ukrajinskih trupa, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

U saopštenju se navodi da je pogođena fabrika "Ukrspecsvjaz" koja se bavi vojnom proizvodnjom.

Ministarstvo odbrane navodi da su udari izvršeni dronovima tipa "geran".

Ukrajinski zvaničnici su objavili da su napadi izvršeni u oblasti Odese, te da su u Kijevu i okolnoj regiji stupila na snagu vanredna isključenja električne energije.