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Rusi izveli žestoke udare: Koristili "geran", uništena skladišta i logistika

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02.11.2026 08:05

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Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Ruske oružane snage pogodile su dronovima skladište naoružanja, logistički centar, vojnu fabriku i električnu lokomotivu ukrajinskih trupa, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

U saopštenju se navodi da je pogođena fabrika "Ukrspecsvjaz" koja se bavi vojnom proizvodnjom.

Ministarstvo odbrane navodi da su udari izvršeni dronovima tipa "geran".

Ukrajinski zvaničnici su objavili da su napadi izvršeni u oblasti Odese, te da su u Kijevu i okolnoj regiji stupila na snagu vanredna isključenja električne energije.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Dronovi

Napad dronovima

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