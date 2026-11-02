Pregovori uz strah od nove eskalacije: Iran nudi otvaranje Ormuskog moreuza, čeka se odgovor SAD

Iran je tokom trodnevnih razgovora sa katarskim posrednicima u Dohi ponudio da ponovo otvori Ormuski moreuz u roku od dva dana, ukoliko SAD ukinu ograničenja za iranske naftne brodove, omoguće oslobađanje zamrznute iranske imovine i ukinu sankcije na izvoz nafte.

Dok se čeka odgovor Vašingtona, zemlje Persijskog zaliva strahuju od nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Katar je tri dana zaredom posredovao između SAD i Irana u pokušaju da se postigne sporazum prema kojem bi Vašington ukinuo sankcije, nakon čega bi Teheran ponovo otvorio Ormuski moreuz i nastavio razgovore o nuklearnom programu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da se nada da će Sjedinjene Američke Države izabrati put diplomatije, ali je poručio da je Teheran spreman i za odbranu. Dodao je da zasad nisu planirani direktni pregovori sa SAD.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je dan ranije da pregovori sa Iranom napreduju, ali je poručio da SAD još moraju da se „pozabave jednom ili dvije mete“ u Iranu, ne isključujući mogućnost novih napada.

S druge strane, Izrael se suočava sa političkom neizvjesnošću nakon izbora na kojima nijedan blok nije osvojio potrebnu većinu za formiranje vlade.

Izraelski predsjednik Isak Hercog izjavio je da lideri stranaka treba da prihvate izborne rezultate i budu spremni da „pronađu kreativna rješenja kako bi se izbjegli novi izbori“.

Za to vrijeme, prema najnovijim podacima Međunarodne organizacije za migracije, više od 300.000 ljudi raseljeno je u Jemenu u posljednja dva mjeseca zbog intenziviranja sukoba na zapadu zemlje između vladinih snaga i jemenskih pobunjenika.

(RTS)