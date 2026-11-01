Jotova u prednosti sa 51,1 odsto glasova

Očekuje se da će bugarski predsjednik Ilijana Jotova nastaviti svoj mandat nakon drugog kruga predsjedničkih izbora, jer prema izlaznim anketama ona vodi u trci sa 51,1 odsto osvojenih glasova.

Glavni protivnik Jotove Andrej Đurov osvojio je 44,6 odsto glasova.

Prema posljednjim podacima, izlaznost birača od 25,5 odsto zabilježena je u 19.00 časova po lokalnom vremenu. Ukupno 4,3 odsto birača je na svojim glasačkim listićima izabralo "Ne podržavam nijednog kandidata".

Član Bugarske socijalističke partije /BSP/, Jotova je prethodno bila potpredsjednik Rumena Radeva /2017-2026/, a postala je prva žena predsjednik zemlje nakon njegove ostavke u januaru, prenosi Srna.

Svijet Poznat datum drugog kruga predsjedničkih izbora u Bugarskoj

Progresivna stranka Rumena Radeva obezbjedila najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima početkom ove godine, petim od 2021. godine, što odražava tekuću političku krizu u toj istočnoevropskoj zemlji, podsjeća portal "Baha".