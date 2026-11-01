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Jotova u prednosti sa 51,1 odsto glasova

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01.11.2026 20:12

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Потпредседница Бугарске Илијана Јотова говори током 81. заседања Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација, у сриједу, 23. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Očekuje se da će bugarski predsjednik Ilijana Jotova nastaviti svoj mandat nakon drugog kruga predsjedničkih izbora, jer prema izlaznim anketama ona vodi u trci sa 51,1 odsto osvojenih glasova.

Glavni protivnik Jotove Andrej Đurov osvojio je 44,6 odsto glasova.

Prema posljednjim podacima, izlaznost birača od 25,5 odsto zabilježena je u 19.00 časova po lokalnom vremenu. Ukupno 4,3 odsto birača je na svojim glasačkim listićima izabralo "Ne podržavam nijednog kandidata".

Član Bugarske socijalističke partije /BSP/, Jotova je prethodno bila potpredsjednik Rumena Radeva /2017-2026/, a postala je prva žena predsjednik zemlje nakon njegove ostavke u januaru, prenosi Srna.

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Poznat datum drugog kruga predsjedničkih izbora u Bugarskoj

Progresivna stranka Rumena Radeva obezbjedila najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima početkom ove godine, petim od 2021. godine, što odražava tekuću političku krizu u toj istočnoevropskoj zemlji, podsjeća portal "Baha".

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Bugarska

izbori u Bugarskoj

Ilijana Jotova

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