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Zelenski spreman da se sastane sa Putinom u Turskoj

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01.11.2026 20:01

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Предсједник Украјине Володимир Зеленски говори током конференције за медије на самиту ЕУ у Бриселу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Turskoj.

"Ukoliko Turska to može da ostvari, mi bismo to prihvatili i bili bismo samo srećni zbog toga", rekao je Zelenski za CNN Turk tokom svoje državne posjete Turskoj.

On je napomenuo da turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan ima dobre odnose i sa Putinom i sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i da bi on bio dobar posrednik, prenosi Srna.

Zelenski je rekao i da postoji mogućnost da ga Tramp pozove na samit G20, gdje bi mogla da bude pokrenuta inicijativa za okončanje sukoba, objavio je portal "Baha".

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Vladimir Zelenski

Vladimir Putin

Turska

Samit G20

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