Zelenski spreman da se sastane sa Putinom u Turskoj

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Turskoj.

"Ukoliko Turska to može da ostvari, mi bismo to prihvatili i bili bismo samo srećni zbog toga", rekao je Zelenski za CNN Turk tokom svoje državne posjete Turskoj.

On je napomenuo da turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan ima dobre odnose i sa Putinom i sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i da bi on bio dobar posrednik, prenosi Srna.

Zelenski je rekao i da postoji mogućnost da ga Tramp pozove na samit G20, gdje bi mogla da bude pokrenuta inicijativa za okončanje sukoba, objavio je portal "Baha".