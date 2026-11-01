Hili protiv isplate odštete za trgovinu robljem

Nakon britanskog premijera Endija Bermana i ministar finansija Džon Hili izjavio je da sadašnji stanovnici Velike Britanije ne bi trebalo da snose finansijsku odgovornost za kolonijalnu prošlost i trgovinu robljem.

Hili je ukazao da je Bernam otvoren za razgovor o izvinjenju, ali da ne smatra da su reparacije pravi pristup, prenosi "Gardijan".

Prema njegovim riječima, razmišljanje o zvaničnom izvinjenju ne podrazumijeva prihvatanje činjenice da bi današnji Britanci trebalo da preuzmu finansijsku odgovornost za događaje od prije nekoliko vijekova, u kojima nisu imali nikakvog udjela.

Bernam je u autorskom tekstu za "Gardijan" naveo da građani Velike Britanije ne mogu da snose finansijsku odgovornost i plaćaju odštetu za istorijske nepravde transatlantske trgovine robljem, ali da država mora otvoreno da se suoči sa svojom komplikovanom istorijom.

"Finansijske reparacije nisu rješenje. Saradnja sa našom porodicom u okviru Komonvelta najbolji je način da se osigura prosperitet za sve nas", napisao je on, prenosi Srna.

Svijet Bernam odbacio mogućnost reparacija, moguće izvinjenje za trgovinu robljem

Tokom perioda od skoro 250 godina, britanski brodovi su prevozili više od tri miliona porobljenih afričkih muškaraca, žena i djece, u okviru državne politike koju su podržavali monarhija i parlament, prenio je Tanjug.

Mnogi su odvedeni na plantaže u vlasništvu Britanaca na Karibima, gdje su čitave generacije živjele u ropstvu, podsjeća "Gardijan".

Velika Britanija nikada nije isplatila nikakvu odštetu niti reparacije ljudima koji su bili porobljeni, kao ni njihovim zemljama.