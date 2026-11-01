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Hili protiv isplate odštete za trgovinu robljem

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01.11.2026 19:29

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Британски министар финансија Џон Хили реагује током посете Центру за производне технологије (MTC) у Ковентрију, у понедељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Betty Laura Zapata, Pool

Nakon britanskog premijera Endija Bermana i ministar finansija Džon Hili izjavio je da sadašnji stanovnici Velike Britanije ne bi trebalo da snose finansijsku odgovornost za kolonijalnu prošlost i trgovinu robljem.

Hili je ukazao da je Bernam otvoren za razgovor o izvinjenju, ali da ne smatra da su reparacije pravi pristup, prenosi "Gardijan".

Prema njegovim riječima, razmišljanje o zvaničnom izvinjenju ne podrazumijeva prihvatanje činjenice da bi današnji Britanci trebalo da preuzmu finansijsku odgovornost za događaje od prije nekoliko vijekova, u kojima nisu imali nikakvog udjela.

Bernam je u autorskom tekstu za "Gardijan" naveo da građani Velike Britanije ne mogu da snose finansijsku odgovornost i plaćaju odštetu za istorijske nepravde transatlantske trgovine robljem, ali da država mora otvoreno da se suoči sa svojom komplikovanom istorijom.

"Finansijske reparacije nisu rješenje. Saradnja sa našom porodicom u okviru Komonvelta najbolji je način da se osigura prosperitet za sve nas", napisao je on, prenosi Srna.

Енди Бернам

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Bernam odbacio mogućnost reparacija, moguće izvinjenje za trgovinu robljem

Tokom perioda od skoro 250 godina, britanski brodovi su prevozili više od tri miliona porobljenih afričkih muškaraca, žena i djece, u okviru državne politike koju su podržavali monarhija i parlament, prenio je Tanjug.

Mnogi su odvedeni na plantaže u vlasništvu Britanaca na Karibima, gdje su čitave generacije živjele u ropstvu, podsjeća "Gardijan".

Velika Britanija nikada nije isplatila nikakvu odštetu niti reparacije ljudima koji su bili porobljeni, kao ni njihovim zemljama.

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Tagovi :

Velika Britanija

Trgovina robljem

Endi Bernam

Džon Hili

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