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Tramp: Želio bih da se kandidujem za još jedan mandat

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01.11.2026 18:27

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Предсједник Доналд Трамп говори на прослави Ноћи вјештица на свом имању Мар-а-Лаго у Палм Бичу, на Флориди, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi želio da se kandiduje za još jedan mandat ako bi mu zakon to dozvoljavao.

"Volio bih da se ponovo kandidujem ako bih imao priliku, ali formulacija /22. amandmana na Ustav koji ograničava predsjednike na dva izabrana mandata/ je veoma precizna", rekao je Tramp.

On je podsjetio da mu ostale još dvije godine mandata.

"To je dosta vremena. Možete mnogo toga da uradite u tom vremenskom periodu", istakao je Tramp.

Po zakonu, Trampov drugi mandat kao predsjednika završava se u januaru 2029. godine, a 22. amandman na Ustav SAD, koji je usvojen 1951. godine, ograničava predsjednika na dva mandata, prenosi Srna.

Međutim, Tramp je više puta nagovijestio da bi mogao da se kandiduje za treći mandat. Tramp je ponovo izabran u novembru 2024. Njegov prvi predsjednički mandat bio je od 2017. do 2021. godine, podsjeća TASS.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Kandidatura

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