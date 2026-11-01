Letonija prvi put preuzela predsjedavanje Savjetu bezbjednosti

Letonija je prvi put u istoriji preuzela predsjedavanje Savjetu bezbjednosti UN, saopštilo je letonsko Ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju se navodi da će Letonija predsjedavati svim zvaničnim i nezvaničnim sastancima Savjeta bezbjednosti UN u novembru, prenio je TASS.

Prema riječima stalnog predstavnika Letonije pri UN Sanite Pavlute-Deslandes, glavni prioritetni cilj spoljne politike Letonije je jačanje bezbjednosti države, a Savjet bezbjednosti UN je sredstvo za postizanje tog cilja, prenosi Srna.