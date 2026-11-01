Logo

Letonija prvi put preuzela predsjedavanje Savjetu bezbjednosti

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 17:34

Komentari:

0
Живописна летонска застава која се вијори на јарболу на позадини ведрог плавог неба, симболизујући национални понос.
Foto: pexels/Mariya Todorova

Letonija je prvi put u istoriji preuzela predsjedavanje Savjetu bezbjednosti UN, saopštilo je letonsko Ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju se navodi da će Letonija predsjedavati svim zvaničnim i nezvaničnim sastancima Savjeta bezbjednosti UN u novembru, prenio je TASS.

Prema riječima stalnog predstavnika Letonije pri UN Sanite Pavlute-Deslandes, glavni prioritetni cilj spoljne politike Letonije je jačanje bezbjednosti države, a Savjet bezbjednosti UN je sredstvo za postizanje tog cilja, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Letonija

Savjet bezbjednosti UN

Komentari (0)

Pročitajte više

Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.

Svijet

Dron ušao u Letoniju, NATO borbeni avioni odmah reagovali

2 mj

0
Руска застава постављена на врх зграде.

Svijet

Radikalan potez Letonije: Zabranjene ruske i bjeloruske knjige, novine i video-igre

3 mj

0
Ruska zastava

Svijet

Rusija spušta rampu; Zatvaraju se granice

4 mj

0
НАТО дигао авионе због дрона у Летонији

Svijet

Panika na nebu - NATO avioni oborili dron

4 mj

0

Više iz rubrike

Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.

Svijet

Demonstracije i u Švajcarskoj? Policija koristila vodene topove

31 min

0
Кроасани и хљеб леже на улици у Франкфурту, у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године — дан након што је група људи изазвала нереде након протестне шетње одржане под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке”.

Svijet

Hrana na ulicama? Hoće li narod Njemačke biti gladan, ministar prosvjete osudio nerede

44 min

0
Шери Вокер и Дастин Вокер оптужени за сливање дјевојчице (11)

Svijet

Očuh silovao dijete, majka i baka znale za zlostavljanje: Stigla presuda za zločin koji je šokirao svijet

1 h

0
Једна особа разбија излог продавнице оружја током немира у центру Франкфурта у суботу, 31. октобра 2026. године.

Svijet

"Povećane cijene energenata podstiču nerede u Njemačkoj"

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima