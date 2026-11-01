Letonija prvi put preuzela predsjedavanje Savjetu bezbjednosti

Autor:ATV redakcija
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Letonija je prvi put u istoriji preuzela predsjedavanje Savjetu bezbjednosti UN, saopštilo je letonsko Ministarstvo spoljnih poslova.
U saopštenju se navodi da će Letonija predsjedavati svim zvaničnim i nezvaničnim sastancima Savjeta bezbjednosti UN u novembru, prenio je TASS.
Prema riječima stalnog predstavnika Letonije pri UN Sanite Pavlute-Deslandes, glavni prioritetni cilj spoljne politike Letonije je jačanje bezbjednosti države, a Savjet bezbjednosti UN je sredstvo za postizanje tog cilja, prenosi Srna.
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