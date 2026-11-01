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Demonstracije i u Švajcarskoj? Policija koristila vodene topove

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01.11.2026 17:27

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Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.
Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

U Cirihu i Bazelu održani su protesti tokom kojih je došlo do sukoba demonstranata i policije, objavio je portal "Svisinfo".

U Cirihu je sinoć oko 23.00 časa došlo do sukoba između ljevičarskih demonstranata i policije u okolini ulice Langštrase i trga Helvetiaplac, prenosi švajcarski "Blik".

Pojedini učesnici protesta zapalili su barikade, nakon čega je policija intervenisala uz upotrebu vodenih topova.

Gradska policija u Cirihu saopštila je da se među učesnicima nalazio veliki broj osoba obučenih u kostime, ocjenjujući da je riječ o grupi sklonoj nasilju.

Policija je protiv učesnika protesta upotrijebila vodene topove, suzavac i gumenu municiju.

Iz policije su kritikovali i prisustvo velikog broja posmatrača koji su, kako je navedeno, dodatno otežavali sprovođenje intervencije.

Posebno ozbiljan incident dogodio se kada policija, uprkos pozivu da interveniše zbog saobraćajne nesreće u kojoj je jedan maloljetnik zadobio teške povrede nogu, nije uspjela da stigne do mjesta događaja jer ju je grupa ljudi ometala.

Tom prilikom oštećeno je policijsko vozilo, a policajci su bili prinuđeni da se povuku, prenosi Srna.

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Na više lokacija gorjeli su kontejneri, električni bicikli i električni trotineti, a zapaljen je i jedan automobil.

Oštećena su i stakla na stajalištu gradskog prevoza, kao i na prodajnim objektima u blizini trga Helvetiaplac.

Situacija se smirila oko 1.30 časova poslije ponoći, ali su policijske snage u većem broju ostale na terenu.

Protest u Cirihu nije bio prijavljen niti odobren, a na njegovo održavanje pozvale su ekstremno ljevičarske grupe.

Neodobreni protest održan je sinoć i u Bazelu, gdje je oko 150 osoba prošlo kroz centar grada, što je dovelo do privremenog prekida javnog prevoza.

Protesti su održani pod sloganom "Dosta je bilo - i u Švajcarskoj takođe", čime je povučena paralela sa aktuelnim dešavanjima u Francuskoj.

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demonstracije

Cirih

Bazel

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