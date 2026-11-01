Maloljetnik priznao da je objavljivao nacističku propagandu na "TikToku"

Tinejdžer koji je pritvoren u Moskvi u okviru istrage o sumnjivoj zavjeri za teroristički napad priznao je da je objavljivao nacističku propagandu na "TikToku", u videu koji je objavila ruska Federalna služba bezbednosti /FSB/.

"Objavljivao sam razne sadržaje na 'TikToku' koji su promovisali nacizam, fašizam, kao i nasilje prema migrantima, ljudima različite etničke pripadnosti", rekao je osumnjičeni u videu.

Iz FSB-a je ranije saopšteno da je tokom provjere američkih obavještajnih podataka u vezi sa potencijalnim terorističkim napadom u Moskvi, priveden tinejdžer koji je na "TikToku" objavio video u kojem prijeti da će počiniti zločin u muzejskom kompleksu "Caricino".

FSB zajedno sa Nacionalnom gardom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Istražnim komitetom sprovela je istragu o informacijama dobijenim od američkih agencija za sprovođenje zakona o terorističkoj zavjeri u muzejskom kompleksu "Caricino" u Moskvi.

Ruski maloljetnik je pritvoren nakon što je na društvenim mrežama objavio slike sebe u taktičkoj opremi i sa nečim što je izgledalo kao automat, kao i fotografije snimljene u "Caricinu", rekavši da je "pronašao mjesto".