Logo

Maloljetnik priznao da je objavljivao nacističku propagandu na "TikToku"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
01.11.2026 17:52

Komentari:

0
Малољетник признао да је објављивао нацистичку пропаганду на "ТикТоку"

Tinejdžer koji je pritvoren u Moskvi u okviru istrage o sumnjivoj zavjeri za teroristički napad priznao je da je objavljivao nacističku propagandu na "TikToku", u videu koji je objavila ruska Federalna služba bezbednosti /FSB/.

"Objavljivao sam razne sadržaje na 'TikToku' koji su promovisali nacizam, fašizam, kao i nasilje prema migrantima, ljudima različite etničke pripadnosti", rekao je osumnjičeni u videu.

Iz FSB-a je ranije saopšteno da je tokom provjere američkih obavještajnih podataka u vezi sa potencijalnim terorističkim napadom u Moskvi, priveden tinejdžer koji je na "TikToku" objavio video u kojem prijeti da će počiniti zločin u muzejskom kompleksu "Caricino".

FSB zajedno sa Nacionalnom gardom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Istražnim komitetom sprovela je istragu o informacijama dobijenim od američkih agencija za sprovođenje zakona o terorističkoj zavjeri u muzejskom kompleksu "Caricino" u Moskvi.

Ruski maloljetnik je pritvoren nakon što je na društvenim mrežama objavio slike sebe u taktičkoj opremi i sa nečim što je izgledalo kao automat, kao i fotografije snimljene u "Caricinu", rekavši da je "pronašao mjesto".

Podijeli:

Tagovi :

nacisti

FSB

Rusija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Живописна летонска застава која се вијори на јарболу на позадини ведрог плавог неба, симболизујући национални понос.

Svijet

Letonija prvi put preuzela predsjedavanje Savjetu bezbjednosti

3 h

0
Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.

Svijet

Demonstracije i u Švajcarskoj? Policija koristila vodene topove

3 h

0
Кроасани и хљеб леже на улици у Франкфурту, у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године — дан након што је група људи изазвала нереде након протестне шетње одржане под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке”.

Svijet

Hrana na ulicama? Hoće li narod Njemačke biti gladan, ministar prosvjete osudio nerede

3 h

0
Шери Вокер и Дастин Вокер оптужени за сливање дјевојчице (11)

Svijet

Očuh silovao dijete, majka i baka znale za zlostavljanje: Stigla presuda za zločin koji je šokirao svijet

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima