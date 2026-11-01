Uzbuna u evropskoj zemlji, građanima poslato hitno upozorenje

U Letoniji je danas oglašena vazdušna opasnost narandžastog, višeg nivoa za oblasti Ludza i Kraslava, a nacionalne oružane snage poslale su hitno upozorenje građanima putem mobilnih telefona, prenijeli su letonski mediji.

Stanovnicima je preporučeno da hitno potraže sklonište u zatvorenom prostoru i primijene takozvano „pravilo dva zida“, koje podrazumijeva da treba da se sklone u dijelove objekta koji su od spoljašnjosti odvojeni sa najmanje dva zida.

Uzbuna je trajala kratko, nakon što je potvrđeno da je prijetnja prošla. Prema saopštenju vojske, uzbunu je izazvao neidentifikovani leteći objekat, najvjerovatnije dron koji je ušao u vazdušni prostor Letonije i prešao letonsko-rusku granicu.

Tokom incidenta, odbrambene snage su u saradnji sa saveznicima iz NATO-a neprekidno pratile situaciju.

Vojska je podsjetila da su zbog tekućeg rata između Rusije i Ukrajine ovakve situacije i ulasci stranih bespilotnih letjelica u vazdušni prostor baltičkih zemalja postali učestali, prenosi Tanjug.