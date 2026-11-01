Vilijam i Kejt u skandalu sa ocem Megan Markl: Da li su znali za optužbama za zlostavljanje djece

Istraga protiv Tomasa Markla, oca Megan Markl, otvorila je nova pitanja o pismu koje je britanska policija dobila još 2019. godine. Dok nadležni na Filipinima provjeravaju navode o posjedovanju materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece, britanski mediji postavljaju pitanje ko je u kraljevskoj porodici bio upoznat sa ranijim optužbama.

Tomas Markl negira optužbe

U izvještavanje su sada uključena i imena princa Vilijama i Kejt Midlton. Page Six prenosi tvrdnju neimenovanog izvora Dejli mejla da je kraljevsko domaćinstvo vjerovatno bilo obavješteno o pismu prosleđenom Hariju i Megan. Međutim, nije javno potvrđeno da su Vilijam i Kejt lično vidjeli pismo ili znali njegov sadržaj. Njihovi predstavnici nisu odmah odgovorili na zahtjev tog portala za komentar.

Pismo je stiglo do Harija i Megan, ali ne i do drugih istražnih organa

Londonska policija potvrdila je da je u januaru 2019. primila pismo sa navodima o mogućim krivičnim djelima počinjenim van Velike Britanije. Dokument je pregledan, a zatim prosleđen kancelariji vojvode i vojvotkinje od Saseksa.

Detalji optužbi tada nisu dostavljeni drugim policijskim službama. Upravo taj postupak sada je predmet dodatnog preispitivanja.

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Prema izvještavanju ITV njuza, pismo je napisala Rozlin Lavles, prva supruga Tomasa Markla. Policija je navela da je poslato kao upozorenje povezano sa bezbednošću Megan, ali da je sadržalo i optužbe o navodnim prestupima njenog oca u inostranstvu.

Megan objasnila zašto je prekinula kontakt sa ocem

Megan je povodom novih navoda saopštila da je duboko uznemirena i da su njene misli sa djecom koja su možda pretrpela nasilje. Pismo sa ranijim optužbama navela je kao razlog zbog kojeg je prekinula kontakt sa ocem.

U prvom saopštenju pomenula je 2018. godinu, dok policijska evidencija pokazuje januar 2019. Njen predstavnik kasnije je objasnio da je mogla da pogreši za nekoliko mjeseci i da datum iz zvanične evidencije treba smatrati merodavnim.

Istraga na Filipinima, Markl negira optužbe

Filipinske vlasti istražuju navode da je Tomas Markl posjedovao fotografije i drugi materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Prema medijskim izvještajima, slučaj je prijavio njegov sin, Tomas Markl Mlađi, nakon navodnog pronalaska materijala među očevim stvarima. Markl Stariji odbacio je optužbe i nazvao ih lažima.

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Sud u gradu Sebu odobrio je pregled podataka sa njegovih digitalnih uređaja. Nadležni proveravaju predati materijal, a navodi koji su pokrenuli istragu ne predstavljaju dokaz krivice.

Preispituje se i postupanje britanske policije

Slučaj je u međuvremenu otvorio pitanje odgovornosti londonske policije. Nezavisno tijelo za nadzor policijskog postupanja, IOPC, saopštilo je da će istražiti zašto optužbe iz pisma nisu svojevremeno proslijeđene nadležnim organima u drugim državama.

Policija je najavila da će navode sada dostaviti odgovarajućim službama u inostranstvu. Kada je riječ o Vilijamu i Kejt, za sada ostaje nepoznato da li su i u kojoj mjeri bili upoznati sa sadržajem pisma, prenosi Pejdž siks.