Jeziva Noć vještica: Pet maloljetnik izbodeno na zabavi

Pet maloljetnika teško je povređeno u napadu nožem na zabavi povodom Noći vještica u Engleskoj, saopštila je policija.

Napad se dogodio sinoć u Čendlers Fordu, blizu grada Istli na jugu Engleske, javlja BBC .

Policija je pozvana neposredno poslije 22:30. Petoro povređenih mladića, trojica uzrasta 16 i dvojica uzrasta 17 godina, prevezeni su u bolnicu sa teškim povredama. Policija sumnja da je nepoznata grupa ljudi uspela da uđe na zabavu održanu u kući u Park Roudu, nakon čega se dogodio napad nožem.

Policija je apelovala na sve koji su možda vidjeli napad ili imali informacije o njemu da se jave. Područje oko kuće je i dalje ograđeno policijskom trakom, a istraga je u toku. Glavna istražiteljka, detektivka policijska policija Elizabet Piri, rekla je da je svjesna uznemirenosti koju je incident izazvao među lokalnim stanovništvom i zahvalila im se na strpljenju

Hampshire police statement in full after five stabbed at house party on Halloween https://t.co/ZROrKTzelB — Daily Echo (@dailyecho) November 1, 2026

Istrčao je iz kuće i vikao da je izboden nožem.

Jedan od svjedoka je rekao da je na mjesto napada stiglo nekoliko vozila hitne pomoći, uključujući i helikopter hitne medicinske službe. Drugi svjedok je rekao da je vidio osobu kako istrčava iz kuće i viče da je izbodena nožem i da je jure dvije osobe.

Britanska poslanica Liz Džarvis takođe je govorila o napadu. „Moje misli su sa žrtvama i njihovim porodicama i svima koji su pogođeni sinoćnjim incidentom u Čendlerovom Fordu. Zahvaljujem našoj lokalnoj policiji i službama za hitne slučajeve na brzoj reakciji“, napisala je danas na Sjuu. „Važno je ne spekulisati i ne širiti neprovjerene informacije“, dodala je.