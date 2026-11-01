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"Evropa je u krizi zbog politike Džozefa Bajdena"

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01.11.2026 19:43

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Демонстрант држи транспарент на кој пише „Моћ на самоопредјељење“ током марша „ЕгзисТрансИнтер“ за права трансродних и интерсексуалних особа у Паризу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Teresa Suarez

Evropa je u krizi zbog politike bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena i njegovih istomišljenika, a posljedice se osjećaju čak i u Švajcarskoj, rekao je specijalni predsjednički izaslanik Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

"Čak i Švajcarska gori dok Evropa praktično eksplodira od nagomilanih grešaka iz vremena Bajdena", rekao je Dmitrijev na "Iksu".

Dmitrijev je komentarisao objavu blogera Marija Navfola, koji je objavio video protesta u Cirihu. Navfol je napomenuo da je Švajcarska uvijek bila mjesto gdje ljudi idu "zbog mira i neutralnosti", prenosi Srna.

List "20 minuta" objavio je da su nasilni demonstranti krajnje ljevice zapalili sinoć barikade u švajcarskom gradu Cirihu, što je navelo policiju da upotrijebi vodene topove.

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Tagovi :

Džozef Bajden

Evropa

demonstracije

Kiril Dmitrijev

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