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Kris Marfi doživio moždani udar, hitno prebačen u bolnicu

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01.11.2026 19:42

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Крис Марфи доживио мождани удар, хитно пребачен у болницу
Foto: Tanjug / AP / Rod Lamkey

Demokratski senator iz Konektikata Kris Marfi hospitalizovan je nakon što je u subotu doživio moždani udar, saopštila je njegova šefica kabineta Alison Hervit

Ljekari su zadovoljni njegovim oporavkom, a u njegovom kabinetu očekuju da će se potpuno oporaviti.

Marfi (53) je, prema saopštenju, u subotu poslijepodne osjetio utrnulost u ruci dok je bio na hokejaškoj utakmici svog sina.

„Odveden je u lokalnu bolnicu, gdje je utvrđeno da je doživio moždani udar. Prebačen je u bolnicu „Džons Hopkins“ radi daljeg praćenja i dobro reaguje na liječenje. Ljekari su ohrabreni njegovim napretkom, budan je i pri svijesti i optimistični smo da će se potpuno oporaviti“, navela je Hervit u nedjeljnom saopštenju koje prenosi „Rojters“.

Marfi predstavlja Konektikat u Senatu od 2013. godine, a prije toga je tri godine bio poslanik u Predstavničkom domu.

Pominje se kao mogući kandidat demokrata na predsjedničkim izborima 2028. godine, prenosi „Si-Bi-Es njuz“.

Iako sam nije kandidat na ovogodišnjim izborima za Kongres, posljednjih sedmica obilazio je SAD i podržavao demokratske kandidate, a nedavno je bio u Mičigenu, Minesoti i na Floridi.

Za nedjelju su mu bili zakazani predizborni događaji u Nju Hempširu, piše Kliks.

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Kris Marfi

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Amerika

moždani udar

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