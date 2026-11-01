Vođa studentskog saveza "Lisen" /Lycéens/ Pjer Surza rekao je da će blokade srednjih škola širom Francuske ponovo početi sutra, dodajući da su prijedlozi Vlade nedovoljni.

On je dodao da će pojedine srednje škole biti blokirane od sutra, kada se učenici vrate sa dvonedjeljnog odmora.

"Biće značajnije od utorka, ali znamo da će pojedine škole biti blokirane već sutra", rekao je on za mrežu RMC.

Vlada je ranije najavila niz mjera usmjerenih na rješavanje zahtjeva studenata demonstranata, uključujući izmjenu platforme za upis na univerzitete i obezbjeđivanje kredita za renoviranje škola.

Studenti su rekli da prijedlozi nisu išli dovoljno daleko.

Francuski predsjednik Emanuel Makron pozvao je na nastavak nastave nakon što je Vlada objavila nove mjere za rješavanje aktuelne krize u obrazovanju koje su studentske grupe smatrale nedovoljnim. On je dodao da su "mladi ljudi saslušani".

Surza je rekao da to nije dovoljno i da je to samo površinski.

"Na površini postoji malo sjaja, ali kada se zagrebe ispod toga, nema ničega", ocijenio je on.

Surza je rekao da predložena revizija platforme za prijem na univerzitete, dugo kritikovana zbog nedostatka transparentnosti, nije uspjela da riješi problem nedostatka mjesta u visokom obrazovanju, prenosi AFP.

Takođe je odbacio Vladin plan za smanjenje broja učenika u odjeljenjima kao nedovoljan, napominjući da bi se to odnosilo samo na odjeljenja 10. razreda.

"Tražili smo sve razrede", rekao je on.

Više stotina hiljada ljudi, uključujući srednjoškolce i studente, izašli su juče na ulice širom Francuske na treći uzastopni vikend protesta.

Francuski protestni pokret protiv rasta cijena nastao je iz demonstracija srednjoškolaca koji protestuju zbog pogoršanja uslova učenja i nejednakosti, prenosi Srna.