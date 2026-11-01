Arakči: Teheran spreman i za diplomatiju i za odbranu

Iran se nada da će SAD biti dovoljno pragmatične da se odluče za diplomatiju, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Činimo sve što možemo i nadamo se da će suprotstavljena američka strana pokazati dovoljno pragmatizma da izabere diplomatiju u odnosu na druge opcije, ali smo potpuno spremni i za druge scenarije", rekao je on iranskoj televiziji.

Prema njegovim riječima, oružane snage zemlje su danas mnogo jače nego što su bile tokom dva prethodna rata i Iran je spreman i za diplomatiju i za odbranu, prenio je TASS.