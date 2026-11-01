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Arakči: Teheran spreman i za diplomatiju i za odbranu

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01.11.2026 22:12

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Аракчи: Техеран спреман и за дипломатију и за одбрану
Foto: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Iran se nada da će SAD biti dovoljno pragmatične da se odluče za diplomatiju, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Činimo sve što možemo i nadamo se da će suprotstavljena američka strana pokazati dovoljno pragmatizma da izabere diplomatiju u odnosu na druge opcije, ali smo potpuno spremni i za druge scenarije", rekao je on iranskoj televiziji.

Prema njegovim riječima, oružane snage zemlje su danas mnogo jače nego što su bile tokom dva prethodna rata i Iran je spreman i za diplomatiju i za odbranu, prenio je TASS.

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Iran

Amerika

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