Arakči: Teheran spreman i za diplomatiju i za odbranu

Autor:ATV redakcija
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Iran se nada da će SAD biti dovoljno pragmatične da se odluče za diplomatiju, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.
"Činimo sve što možemo i nadamo se da će suprotstavljena američka strana pokazati dovoljno pragmatizma da izabere diplomatiju u odnosu na druge opcije, ali smo potpuno spremni i za druge scenarije", rekao je on iranskoj televiziji.
Prema njegovim riječima, oružane snage zemlje su danas mnogo jače nego što su bile tokom dva prethodna rata i Iran je spreman i za diplomatiju i za odbranu, prenio je TASS.
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