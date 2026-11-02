Avion pao 14 kilometara od Trampove rezidencije, 9 mrtvih

Svih devet osoba poginulo je u padu privatnog aviona u američkoj saveznoj državi Floridi, a letjelica se srušila u stambenom naselju, svega 14 kilometara od Mar-a-Laga, rezidencije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Avion tipa Lirdžet (Learjet) srušio se juče oko 12.50 časova po lokalnom vremenu u gradu Grinakresu, u okrugu Palm Bič, nakon čega je izbio ogroman požar.

Letjelica je poletjela sa Međunarodnog aerodroma Ostin-Bergstrom u Teksasu, a krajnje odredište bio je aerodrom Nort Eleutera na Bahamima.

Na snimcima nesreće vidi se kako avion velikom brzinom ponire prema zemlji, a zatim eksplodira u blizini prometne saobraćajnice. Kako piše Skaj njuz, letjelica je za dlaku izbjegla vozila koja su prolazila putem, dok je pala i u neposrednoj blizini stambenih objekata.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Piloti prijavili probleme prije pada

Podaci o letu i snimci komunikacije sa kontrolom letenja pokazuju da su piloti neposredno prije nesreće prijavili turbulencije, zaleđivanje i padavine.

Avion se u tom trenutku kretao prema istoku na visini od oko 10.700 metara, odnosno 35.000 stopa, a posada je zatražila dozvolu da se popne za dodatnih 610 metara.

Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije letjelica je počela naglo da gubi visinu, dostižući brzinu veću od one za koju je projektovana.

Ubrzo je uslijedio dramatičan poziv pilota u pomoć.

A massive crater has formed at the crash site after the Learjet 60 private jet plunged into the ground near Palm Beach, Florida, USA. The ATC communication recording has now been released, offering a glimpse into the aircraft’s final moments. https://t.co/GEUJhlQh5L — The Nalanda Index (@Nalanda_index) November 2, 2026

"Spuštamo se brzinom od 8.000 stopa u minuti. Mejdej, mejdej, spuštamo se brzinom od 10.000 stopa u minuti. Srušićemo se na tlo", javio je pilot kontroli letenja.

Mejdej (Mayday) je međunarodni signal za pomoć koji se koristi u situacijama neposredne opasnosti po ljudske živote.

Samo 35 sekundi nakon prvog poziva u pomoć iz pilotske kabine stigla je posljednja poruka.

"Ponestaje nam vremena", bile su posljednje riječi koje su se čule prije pada aviona.

Guverner Floride: Izgledalo je kao da pada projektil

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi potvrdio je da je svih devet osoba koje su se nalazile u avionu poginulo, ocijenivši nesreću kao strašnu tragediju.

"Pridružite mi se u molitvi za porodice i najbliže onih koje smo izgubili", poručio je Dafi.

Guverner Floride Ron Desantis, koji je posjetio mjesto nesreće, izjavio je da je riječ o katastrofalnom padu aviona.

"Izgledalo je kao da se spušta projektil, a pored puta je ostao veliki krater", rekao je Desantis.

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On je dodao da su dijelovi letjelice razbacani na velikoj udaljenosti od mjesta pada.

Fotografije sa terena pokazuju oštećenja na saobraćajnici, kao i plamen koji je zahvatio područje na kojem se avion srušio.

Portparol Međunarodnog aerodroma Ostin-Bergstrom Džim Rejnolds potvrdio je da je riječ o privatnom avionu, ali nije mogao da iznese više informacija o osobama koje su se nalazile u njemu.

U vrijeme nesreće područje Floride bilo je zahvaćeno obilnim padavinama, a Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na moguće poplave.

Evakuisano oko 600 stanovnika

Nakon pada aviona došlo je i do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Jedna žena koja radi u blizini mjesta nesreće ispričala je da je područje ostalo bez struje oko dva časa.

Vlasti okruga Palm Bič naredile su evakuaciju oko 600 ljudi iz obližnjeg naselja mobilnih kuća, dok nadležne službe sprovode istragu.

Saobraćajnica u blizini mjesta pada ostaće zatvorena do daljeg, saopštile su lokalne vlasti.

Uzrok nesreće još nije utvrđen.

Ministar Dafi najavio je da će američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) uputiti svoj tim koji će pomoći Nacionalnom odboru za bezbjednost saobraćaja (NTSB) u istrazi okolnosti pada aviona.