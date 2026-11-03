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Iran u najvišem stanju borbene gotovosti

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03.11.2026 10:12

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Припадници паравојних снага Басиџ, повезаних са Револуционарном гардом, присуствују отварању центра за војну обуку цивилних добровољаца у близини светилишта Имамзаде Салех на тргу Таџриш у Техерану, Иран, у понедјељак, 2. новембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iran je u najvišem stanju borbene gotovosti povodom mogućih američkih napada, saopštio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

"Zemlje u regiji treba da znaju da je Iran sa prstom na obaraču, spreman za bitku i da je američkoj strani uputio snažan i razuman odgovor", objavio je Galibaf na "Telegramu".

On je naglasio da je "u ovom trenutku, lopta na američkoj strani terena kada je u pitanju sprečavanje rata".

"Istovremeno, u vojnoj sferi mi smo na najvišem nivou spremnosti za odbranu", naveo je Galibaf i upozorio SAD da ne prave "stratešku grešku".

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je ranije da Iran i SAD preko posrednika vode intenzivne razgovore o pronalaženju rješenja za sukob, prenosi Srna.

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Iran

Teheran

Vašington

Mohamed Bager Galibaf

Sukob

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