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Haos kod Kijeva, izbili neredi: "Što se, dovraga, događa?"

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03.11.2026 10:04

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Хаос код Кијева, избили нереди: "Што се, доврага, догађа?"
Foto: x / Slavic Networks

U ukrajinskom selu Petropavlivska Borščahivka, na periferiji Kijeva, juče je došlo do sukoba nakon što su se civili okupili ispred zgrade u kojoj su se nalazili pripadnici Nacionalne garde.

U zvaničnom saopštenju Prvog korpusa Nacionalne garde „Azov“ navedeno je da su se proširile „neprovjerene informacije“ prema kojima su pripadnici vojske nezakonito zatočeni i mučeni u privremenom objektu za smještaj.

Nacionalna garda: Niko nije poginuo

Prema navodima Nacionalne garde, dio vojnika koji su se nalazili u zgradi nedavno je mobilisan, dok su ostali zadržani nakon samovoljnog napuštanja svoje vojne jedinice i čekali su raspoređivanje u druge jedinice. Četvorica vojnika zadobila su povrede i upućena su u bolnicu na ljekarski pregled.

„Komanda Nacionalne garde, u saradnji sa policijskim i drugim nadležnim službama, preuzela je nadzor nad istragom ovog slučaja. Ako se dokaže da je na području vojnog objekta došlo do bilo kakvih nezakonitih nasilnih postupaka, odgovorni će biti primjereno kažnjeni“, objavio je Prvi korpus Nacionalne garde.

Ukrajinska Nacionalna garda najavila je da će naknadno objaviti pojedinosti o povredama i zdravstvenom stanju vojnika te je ponovo istakla da niko nije poginuo.

Policija: Pozvao nas je radnik privatne hitne pomoći

Nacionalna policija potvrdila je da je intervenisala na mjestu događaja i odbacila tvrdnje da su ljudi nezakonito zatočeni ili da je neko izgubio život. Prema policijskom saopštenju, policajci su na lokaciju upućeni nakon poziva radnika privatne hitne pomoći, koji je prijavio da mu je onemogućen pristup muškarcu unutar zgrade.

Po dolasku na mjesto događaja, policajci su ispred jedne kuće zatekli pripadnike Nacionalne garde i okupljene mještane.

Prema izvještaju novinara portala „Kijev independent“ sa mjesta događaja, ispred stambene zgrade okupila se velika grupa ljudi kako bi protestovala zbog navodnog nezakonitog zatočenja nekoliko desetina muškaraca.

Na mjesto događaja stigao i autobus

Demonstranti su počeli da gađaju jajima policajce i pripadnike Nacionalne garde, a zatim su probili zid pokušavajući da uđu u zgradu. Vlasti su odgovorile suzavcem i pucnjevima upozorenja u vazduh. Na mjesto događaja poslata su i pojačanja Nacionalne garde. Na lokaciju je stigao i autobus kojim se pokušalo prevesti oko 15 osoba zadržanih u zgradi.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju napetu situaciju. Okupljeni su zahtijevali pristup zgradi, tvrdeći da se ljudi unutra nezakonito drže zatočeni i da su povrijeđeni. Nekoliko telegramskih kanala objavilo je da naoružani muškarci u podrumu zgrade drže oko 40 ljudi kao taoce. Pojavile su se i nepotvrđene informacije da je jedna osoba ubijena.

Pravobranilac: Svi pripadnici vojske su bezbjedni

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ivan Vihivski izjavio je da je članovima porodica zatočenih vojnika omogućena komunikacija sa njima te da su na lokaciju pozvani medicinski radnici i predstavnici javnosti.

Olga Rešetilova, ukrajinska vojna pravobraniteljka, napomenula je da se na lokaciji sprovodi istraga i da će biti razjašnjene sve okolnosti događaja.

„Nalazimo se na mjestu događaja u Petropavlivskoj Borščahivki zajedno sa komandom Nacionalne garde Ukrajine. Svi pripadnici vojske su bezbjedni i pruža im se medicinska pomoć“, izjavila je Rešetilova.

Budanov: Došao sam ovamo kako bih shvatio šta se, dođavola, događa

Sinoć oko 22 časa po lokalnom vremenu na mjesto događaja stigao je i Kirilo Budanov, šef Kabineta predsjednika Ukrajine.

„Došao sam ovamo kako bih shvatio šta se, dođavola, događa“, rekao je Budanov za agenciju UNIAN. Naveo je da se u zgradi nalazi 14 pripadnika vojske te da su pokušaji prevoza povrijeđenih vojnika bili otežani zbog blokade koju su postavili demonstranti.

„Ovo jednostavno ne bi smjelo da se događa i nije u redu“, rekao je Budanov za televiziju „Kanal 24“.

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