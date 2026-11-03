Haos kod Kijeva, izbili neredi: "Što se, dovraga, događa?"

U ukrajinskom selu Petropavlivska Borščahivka, na periferiji Kijeva, juče je došlo do sukoba nakon što su se civili okupili ispred zgrade u kojoj su se nalazili pripadnici Nacionalne garde.

U zvaničnom saopštenju Prvog korpusa Nacionalne garde „Azov“ navedeno je da su se proširile „neprovjerene informacije“ prema kojima su pripadnici vojske nezakonito zatočeni i mučeni u privremenom objektu za smještaj.

Nacionalna garda: Niko nije poginuo

Prema navodima Nacionalne garde, dio vojnika koji su se nalazili u zgradi nedavno je mobilisan, dok su ostali zadržani nakon samovoljnog napuštanja svoje vojne jedinice i čekali su raspoređivanje u druge jedinice. Četvorica vojnika zadobila su povrede i upućena su u bolnicu na ljekarski pregled.

🇺🇦 Ce 2 novembre 2026, une bien curieuse découverte suivie d'une confrontation importante a éclaté à Petropavlivska Borshchahivka, périphérie de Kiev, après la diffusion de témoignages et de vidéos sur les réseaux sociaux faisant état de la présence d'une quarantaine de militaires ukrainiens retenus dans le sous-sol d'une maison, où ils auraient été séquestrés, battus et torturés. Selon les premières accusations, certains détenus auraient subi de graves blessures, tandis que leurs proches auraient été empêchés de leur rendre visite et que des sommes d'argent auraient été réclamées pour obtenir leur libération. L'affaire prend une dimension très sensible cat l'unité occupant les lieux est le 14e régiment d'assaut de la Garde nationale ukrainienne, rattaché au 1er corps d'Azov. ⤵️ https://t.co/8oKc2fDJ2W — François-Xavier Consoli (@FranXavConsoli) November 3, 2026

„Komanda Nacionalne garde, u saradnji sa policijskim i drugim nadležnim službama, preuzela je nadzor nad istragom ovog slučaja. Ako se dokaže da je na području vojnog objekta došlo do bilo kakvih nezakonitih nasilnih postupaka, odgovorni će biti primjereno kažnjeni“, objavio je Prvi korpus Nacionalne garde.

Ukrajinska Nacionalna garda najavila je da će naknadno objaviti pojedinosti o povredama i zdravstvenom stanju vojnika te je ponovo istakla da niko nije poginuo.

Policija: Pozvao nas je radnik privatne hitne pomoći

Nacionalna policija potvrdila je da je intervenisala na mjestu događaja i odbacila tvrdnje da su ljudi nezakonito zatočeni ili da je neko izgubio život. Prema policijskom saopštenju, policajci su na lokaciju upućeni nakon poziva radnika privatne hitne pomoći, koji je prijavio da mu je onemogućen pristup muškarcu unutar zgrade.

Po dolasku na mjesto događaja, policajci su ispred jedne kuće zatekli pripadnike Nacionalne garde i okupljene mještane.

Prema izvještaju novinara portala „Kijev independent“ sa mjesta događaja, ispred stambene zgrade okupila se velika grupa ljudi kako bi protestovala zbog navodnog nezakonitog zatočenja nekoliko desetina muškaraca.

Na mjesto događaja stigao i autobus

Demonstranti su počeli da gađaju jajima policajce i pripadnike Nacionalne garde, a zatim su probili zid pokušavajući da uđu u zgradu. Vlasti su odgovorile suzavcem i pucnjevima upozorenja u vazduh. Na mjesto događaja poslata su i pojačanja Nacionalne garde. Na lokaciju je stigao i autobus kojim se pokušalo prevesti oko 15 osoba zadržanih u zgradi.

🚨🇺🇦 CHAOS NEAR KYIV: FURIOUS UKRAINIAN CIVILIANS SURROUND VEHICLES OUTSIDE MILITARY FACILITY AT CENTRE OF TORTURE ALLEGATIONS! Tensions erupted on a residential street in Petropavlivska Borshchahivka, near Kyiv, where crowds confronted vehicles reportedly connected to a controversial Ukrainian National Guard facility. Nighttime footage shows people surrounding white vehicles, climbing onto them and filming the confrontation. One vehicle appears to have damaged or obscured windows. The scenes follow accusations that Ukrainian men were unlawfully held and beaten at the property, which the Azov 1st Corps has acknowledged was used by one of its National Guard units. FOUR SERVICEMEN REQUIRED MEDICAL ATTENTION. The controversy intensified after footage emerged of a reported 14-year-old boy at the scene, although claims that he was imprisoned or tortured remain unsubstantiated. National Guard Commander Oleksandr Pivnenko and senior presidential official Kyrylo Budanov attended the earlier confrontation. Azov commander Denys Prokopenko subsequently accused critics of discrediting Ukrainian soldiers and helping Russia destabilize the country. Ukrainian police deny allegations of illegal imprisonment and torture. THE LATEST FOOTAGE SHOWS HOW THE DISPUTE SPILLED FROM THE MILITARY PROPERTY INTO THE SURROUNDING STREETS. The identity of the vehicles’ occupants and the circumstances preceding the confrontation have not been independently established. 🎥 Nighttime footage circulating from the Kyiv region. — Slavic Networks (@SlavicNetworks) November 3, 2026

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju napetu situaciju. Okupljeni su zahtijevali pristup zgradi, tvrdeći da se ljudi unutra nezakonito drže zatočeni i da su povrijeđeni. Nekoliko telegramskih kanala objavilo je da naoružani muškarci u podrumu zgrade drže oko 40 ljudi kao taoce. Pojavile su se i nepotvrđene informacije da je jedna osoba ubijena.

Pravobranilac: Svi pripadnici vojske su bezbjedni

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ivan Vihivski izjavio je da je članovima porodica zatočenih vojnika omogućena komunikacija sa njima te da su na lokaciju pozvani medicinski radnici i predstavnici javnosti.

Olga Rešetilova, ukrajinska vojna pravobraniteljka, napomenula je da se na lokaciji sprovodi istraga i da će biti razjašnjene sve okolnosti događaja.

😨 Protesters near Kyiv have started throwing eggs and lighting flares as tensions escalate A protest is ongoing in Petropavlivska Borshchahivka outside a house used by Ukraine's National Guard to temporarily accommodate mobilized servicemen. The crowd is demanding answers following reports of alleged mistreatment of military personnel. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

„Nalazimo se na mjestu događaja u Petropavlivskoj Borščahivki zajedno sa komandom Nacionalne garde Ukrajine. Svi pripadnici vojske su bezbjedni i pruža im se medicinska pomoć“, izjavila je Rešetilova.

Budanov: Došao sam ovamo kako bih shvatio šta se, dođavola, događa

Sinoć oko 22 časa po lokalnom vremenu na mjesto događaja stigao je i Kirilo Budanov, šef Kabineta predsjednika Ukrajine.

„Došao sam ovamo kako bih shvatio šta se, dođavola, događa“, rekao je Budanov za agenciju UNIAN. Naveo je da se u zgradi nalazi 14 pripadnika vojske te da su pokušaji prevoza povrijeđenih vojnika bili otežani zbog blokade koju su postavili demonstranti.

„Ovo jednostavno ne bi smjelo da se događa i nije u redu“, rekao je Budanov za televiziju „Kanal 24“.

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