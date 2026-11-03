Poznat identitet stradalih u padu aviona: Poginuo bračni par s djecom (2 i 4), dadilja i pilot (20)

Porodice su identifikovale osam od devet osoba poginulih u nedjelju u padu aviona „Lirdžet 60“ na Floridi, među njima bračni par iz Teksasa sa djecom od dvije i četiri godine. Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) ima određene dokaze da je avion počeo da se raspada prije udara.

Avion je letio iz Ostina u Teksasu prema Bahamima kada se srušio na „Militari trejl“, jednu od glavnih saobraćajnica u Grinekrisu u okrugu Palm Bič, ostavivši za sobom ogroman krater. Prema podacima stranice „Ej-Di-Bi-Es Eksčejndž“, u posljednjem minutu prije nego što je signal nestao, avion je izgubio oko 8.200 metara visine.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) saopštio je u ponedjeljak da je jedna osoba na zemlji povrijeđena u nogu, iako su zvaničnici prvobitno navodili da povrijeđenih na zemlji nema, piše „Si-En-En“.

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Porodica sa djecom i dadilja

Vlasti još nisu zvanično objavile imena poginulih, ali su porodice identifikovale osam žrtava. Među njima su Adam Robinson i Helen Šarp sa djecom Emom (4) i Čarlijem (2).

„Bio je to težak udarac. U avionu su nam bili kćerka, njen muž i dvoje unučadi“, rekao je za „Palm Bič post“ otac Helen Šarp, Dadli Šarp.

Par je živio između Aspena u Koloradu i Ostina u Teksasu. Robinson je bio tehnološki preduzetnik, suosnivač platforme za marketing putem elektronske pošte „Robli“, a Šarp se bavila odnosima s javnošću i keramikom.

Poginula je i Anita Marija Četina, koja je bila dadilja djece.

„Ona je zaista bila dio porodice“, navodi se u saopštenju porodice.

U avionu su bile i Rejčel Rid i Čarmi Fer. Nije poznato u kakvoj su bile vezi sa porodicom Robinson, ali se i njih saopštenje sjeća s mnogo topline.

Pilotsku dozvolu dobila prije vozačke

Porodica je kao kopilota identifikovala dvadesetogodišnju Nataliju Gadelju Filgeiras, rođenu na Floridi u porodici porijeklom iz Brazila. Podaci o drugom pilotu nisu objavljeni.

„Bila je jako dobra djevojka, odgovorna i vrijedna. Bila je kopilot i nije mogla da donosi odluke“, rekla je njena majka Kamila Gadelja Korteleti za „Si-En-En Brazil“.

Pilotsku dozvolu dobila je sa 17 godina, prije nego što je položila vozački ispit. Prema riječima porodice, završila je školu letenja „Amerikan flajers“ i imala više od 1.300 sati leta. Bivši igrač NFL-a Džo Mikson objavio je na mreži Iks da je prošlog mjeseca letio upravo tim „Lirdžetom“ sa istim pilotima.

Najteži problem izvlačenje olupine

Prije pada Filgeiras je kontroli leta javila da je došlo do zaleđivanja, da je temperatura vazduha minus 47 stepeni Celzijusa i da su prisutne umjerene turbulencije koje su bacale avion i do 213 metara. Zatražila je da se popnu na veću visinu, a nedugo zatim proglasila je stanje opasnosti. Avion je tada padao brzinom većom od 6.000 metara u minuti.

Vremenski uslovi jedan su od glavnih pravaca istrage, rekao je član NTSB-a Tom Čepmen. Avion je nekoliko minuta prije pada prošao kroz jaču olujnu ćeliju, ali još nije jasno da li je to doprinijelo nesreći.

„Imamo određene dokaze da se avion raspadao prije udara. To još pokušavamo da utvrdimo. Moguće je da ćemo dijelove aviona pronaći na određenoj udaljenosti od mjesta pada“, kazao je Čepmen.

Viši istražitelj NTSB-a Tim Monvil rekao je da će najveća prepreka biti izvlačenje glavnog dijela olupine iz kratera na putu. Prema evidenciji održavanja, u avionu je bio ugrađen uređaj za snimanje razgovora u pilotskoj kabini, ali nije jasno da li se nalazio u njemu i tokom leta.

Avion je registrovan na firmu iz Delavera, a njime je upravljala kompanija „Aurora aviejšn“ pod imenom „Aper džets“. Prema podacima Fondacije za bezbjednost letenja, ovo je najsmrtonosnija nesreća aviona „Lirdžet 60“, a prema evidenciji NTSB-a druga najsmrtonosnija avionska nesreća u SAD ove godine.

Oko 600 stanovnika obližnjeg naselja mobilnih kućica smješteno je u dva skloništa jer je ulaz u naselje blokiran. Preliminarni izvještaj NTSB-a očekuje se u roku od 30 dana, a konačni izvještaj sa mogućim uzrocima mogao bi biti završen za jednu do dvije godine, prenosi Kliks.