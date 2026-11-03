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Amerikanci biraju nove kongresmene, 35 senatora i 36 guvernera

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03.11.2026 06:55

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Свитање на Капитол хилу у Вашингтону, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, дан уочи избора на половини предсједничког мандата, који ће одредити политичку контролу над Конгресом.
Foto: Tanjug/AP Photo/J. Scott Applewhite

U Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se izbori na kojima će građani birati svih 435 članova Predstavničkog doma Kongresa, 35 senatora, a u 36 saveznih država i guvernere.

Prema podacima Univerziteta na Floridi, svoje pravo glasa prije izbornog dana iskoristilo je oko 54,5 miliona birača.

Republikanci trenutno u Predstavničkom domu imaju tijesnu većinu od 218 mjesta, dok kontrolišu i Senat sa 53 senatora.

Na ovim izborima trebalo je da budu izabrana 33 senatora, ali će se na vanrednim izborima birati i predstavnici Floride i Ohaja, koji će zamijeniti američkog državnog sekretara Marka Rubija i potpredsjednika SAD Džej Di Vensa.

Od 35 mjesta u Senatu o kojima se odlučuje u utorak, 22 trenutno drže republikanci, a 13 demokrate. Predviđa se da će ishod izbora za Senat zavisiti od rezultata u Aljasci, Ajovi, Kanzasu, Mejnu, Mičigenu, Ohaju i Teksasu.

U sadašnjem sazivu demokrate u tih sedam saveznih država imaju senatora samo iz Mičigena. Da bi imale šansu da preuzmu kontrolu nad Gornjim domom Kongresa, moraće da zadrže mjesta koja trenutno imaju u 13 država i pobijede republikance u još četiri države.

Posljednje ankete pokazuju da demokrate vode u pet od sedam država čiji bi rezultati mogli da odluče o kontroli nad Senatom – Kanzasu, Mejnu, Ohaju, Teksasu i Aljasci.

Stručnjaci su, međutim, više puta upozoravali da su ankete u prošlosti znale da pogriješe. Ipak, ističu da bi pobjede u nekoliko od tih sedam država predstavljale značajan uspjeh za demokrate, posebno imajući u vidu da su posljednji put imale senatora iz Kanzasa 1932, a iz Teksasa 1988. godine.

(RTS)

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