Srbin i Hrvat uhvaćeni u Beču sa kokainom vrijednim tri miliona evra

Spektakularna zaplijena droge u Beču, koja podsjeća na slučajeve iz holivudskih trilera; istražitelji su u jednom stambenom kompleksu otkrili ogromnu pošiljku kokaina, što predstavlja najveću zaplijenu u posljednjih 10 godina u austrijskoj prijestonici.

Kako mediji prenose, u jednom noćnom lokalu u bečkoj četvrti Majdling uz piće je služen i kokain, što je na kraju privuklo pažnju policije. Pokrenuta je opsežna istraga i nadzor koji su doveli do sumnjivog državljanina Srbije (43).

On je, prema navodima istrage, u bečku četvrt Lizing dopremao kokain u količinama od više kilograma preko više zemalja. Droga je bila sakrivena u profesionalno ugrađenom tajnom bunkeru srebrnog mercedesa S klase.

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U pažljivo koordinisanoj akciji policija je najprije tokom pretresa jedne garaže zaplijenila 20 kilograma kokaina i 27 kilograma kanabis-smole, nakon čega su osumnjičenima stavljene lisice na ruke. Potom su istražitelji iz od‌jeljenja za narkotike nastavili da prate sumnjivi mercedes.

Neposredno prije slovenačke granice zaustavljeno je vozilo radi kontrole, kada je policiji prvo zapala za oko kompletna skijaška oprema koju su osumnjičeni prevozili.

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Krijumčar je, kako bi prikrio takozvani „transporter skijaške opreme“, u luksuznom automobilu imao skijašku opremu i predstavljao se kao bezazleni ljubitelj zimskih sportova. To mu, međutim, nije pomoglo.

Ispod zadnjeg sjedišta policija je pronašla tajni bunker u kojem se nalazilo još 10 kilograma narkotika.

"Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Pokrajinskom kriminalističkom službom Štajerske, od‌jeljenjem za suzbijanje narkokriminala, Specijalnom grupom za borbu protiv uličnog kriminala (EGS) Štajerske i pripadnicima Službe za strance i granične policije u Špilfeldu, osumnjičeni krijumčar, 31-godišnji hrvatski državljanin, spriječen je da napusti Austriju i privremeno je uhapšen", saopštila je policija nakon uspješne akcije.

Automobil je, prema istrazi, sa drogom čija je ulična vrijednost procijenjena na tri miliona evra, putovao širom Evrope. Sumnja se da droga potiče iz Španije, a da je u Austriju stigla preko Francuske i Italije.

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Počinioci su u međuvremenu već osuđeni. Riječ je o najvećoj zaplijeni kokaina u Beču u posljednjih deset godina, piš Nezavisne novine.