Tramp o dogovoru sa Teheranom: Moguće je

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Teheran želi da postigne sporazum sa Vašingtonom i da postoji mogućnost da bude postignut.

"Teheran želi da postigne sporazum, i to se može desiti", naglasio je Tramp. Ranije je objavljeno da su cijene nafte na svjetskom tržištu pale za više od tri odsto nakon što su iranski i katarski zvaničnici održali treći dan zaredom nove razgovore pokrenute s ciljem postizanja dogovora o okončanju sukoba SAD i Izraela sa Iranom, prenosi Srna. Republika Srpska Milorad Dodik se oglasio iz Pariza

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.