Tramp o dogovoru sa Teheranom: Moguće je

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Teheran želi da postigne sporazum sa Vašingtonom i da postoji mogućnost da bude postignut.
"Teheran želi da postigne sporazum, i to se može desiti", naglasio je Tramp.
Ranije je objavljeno da su cijene nafte na svjetskom tržištu pale za više od tri odsto nakon što su iranski i katarski zvaničnici održali treći dan zaredom nove razgovore pokrenute s ciljem postizanja dogovora o okončanju sukoba SAD i Izraela sa Iranom, prenosi Srna.
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