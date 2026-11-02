Logo

Tramp o dogovoru sa Teheranom: Moguće je

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 22:01

Komentari:

0
Трамп о договору са Техераном: Могуће је
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Teheran želi da postigne sporazum sa Vašingtonom i da postoji mogućnost da bude postignut.

"Teheran želi da postigne sporazum, i to se može desiti", naglasio je Tramp.

Ranije je objavljeno da su cijene nafte na svjetskom tržištu pale za više od tri odsto nakon što su iranski i katarski zvaničnici održali treći dan zaredom nove razgovore pokrenute s ciljem postizanja dogovora o okončanju sukoba SAD i Izraela sa Iranom, prenosi Srna.

Милорад Додик у Паризу

Republika Srpska

Milorad Dodik se oglasio iz Pariza

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Teheran

Iran

Iran najnovije vijesti

Iran Amerika pregovori

Komentari (0)

Više iz rubrike

Долази јака киша и невријеме: Упаљен црвени аларм због олује

Svijet

Dolazi jaka kiša i nevrijeme: Upaljen crveni alarm zbog oluje

6 h

0
Плата до 4.600 евра: Европска земља тражи раднике у чак 20 занимања

Svijet

Plata do 4.600 evra: Evropska zemlja traži radnike u čak 20 zanimanja

6 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Svijet

Merc u panici: Moramo brže reagovati

6 h

1
Демонстрант држи заставу Француске током протеста против растуће цијене живота у Стразбуру, Француска, у суботу, 24. октобра 2026.

Svijet

Studenti u Francuskoj pozivaju na "crni dan"

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima